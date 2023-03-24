Кремль заявил, что Россия проигнорирует «Час Земли» из-за статуса «иностранного агента» WWF

МОСКВА, 24 марта (Рейтер) — Россия не будет участвовать в акции «Час Земли» в этом году, заявил Кремль в пятницу со ссылкой на московское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), которое организует мероприятие в качестве «иностранного агента».

Час Земли, глобальное движение, организованное WWF, призывает отдельных лиц, сообщества и предприятия выключать ненужное освещение на один час в последнюю субботу марта в качестве символического обязательства по борьбе с изменением климата.

В разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: «Мы приняли решение воздержаться от участия в мероприятии в этом году. Это связано с тем, что (организаторы) оказались иностранными агентами».

Российское отделение WWF было объявлено Министерством юстиции страны «иностранным агентом» 10 марта. В министерстве не указали причину поста и не уточнили, из какой страны оно обвинило WWF в получении финансирования.

Российская группа WWF назвала определение «несправедливым» и заявила, что будет добиваться его отмены в суде.

Этот пост, описанный критиками как повторение практики советской эпохи, направленной на подавление инакомыслия, требует от органа подробного раскрытия финансовой информации и требует, чтобы все публичные заявления сопровождались пространными заявлениями об отказе от ответственности.

Репортаж Reuters Под редакцией Эндрю Осборна

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.