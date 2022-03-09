Кремль заявил, что США объявили «экономическую войну» России

Вице-президент США Камала Харрис выступает на программе обучения местных стажеров IBEW 553 в Даремском техническом колледже 2 марта в Дареме, Северная Каролина. (Элисон Джойс/AFP/Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис Перед отъездом высокопоставленные чиновники администрации заявили, что во время своего визита в Польшу на этой неделе она обсудит острый вопрос о доставке в Украину самолетов советской эпохи.

Визит Харриса осложнился, когда Польша выступила с неожиданным заявлением, в котором говорилось, что она поставит свои истребители МиГ в Соединенные Штаты, а не напрямую в Украину. Вашингтон категорически отверг эту идею.

«На столе лежит много идей. Как вы видели из заявления Пентагона, наше суждение по этому поводу несостоятельно, но мы хотим и, безусловно, поощряем всех союзников выдвигать идеи. И оставаться в очень тесной координации по всем Совет», — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Чиновник сказал, что Харрис свяжется с польскими лидерами, включая президента и премьер-министра, по этому вопросу, когда она встретится с ними в четверг в Варшаве.

Мы уже какое-то время ведем диалог с поляками о том, как лучше всего оказывать разностороннюю помощь Украине в сфере безопасности. По словам чиновника, этот разговор, безусловно, продолжится во время поездки вице-президента и в ее рамках.

«Это ключевой приоритет для нас и всех наших союзников по НАТО. И поэтому мы рассчитываем продолжить разговор о том, как мы можем достичь этой действительно важной цели. У ряда людей были различные идеи, которые, по нашему мнению, заслуживают обсуждения, и это что мы будем продолжать делать».

Пара МиГ-29 ВВС Польши командует 22-й авиабазой в Мальборке, Польша, 27 августа (Cuneyt Karadag/Anadolu Agency/Getty Images)

Харрис едет в Польшу и Румынию в критический момент для Европы и администрации Байдена.

«Последние два месяца были очень сосредоточены на том, что трагически стало критической проблемой для всей администрации», — сказал второй высокопоставленный чиновник администрации.

Первый чиновник сказал, что Харрис, со своей стороны, «была действительно погружена в этот вопрос», «ежедневно активно работая над всеми вопросами, связанными с продолжающимся кризисом, возникшим в результате российского вторжения».

Также на повестке дня: В Варшаве Харрис также встретится с беженцами, бежавшими от насилия в Украине, а также с американскими дипломатами, переехавшими в Польшу из посольства США в Киеве, которое было закрыто.

Она также встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который находится с визитом в то же время, и поговорит с американскими и польскими военными в пятницу.

Соединенные Штаты перебросили в Польшу почти 5000 дополнительных военнослужащих, чтобы продемонстрировать уверенность в связи с российской агрессией.

Из Польши Харрис отправится в Румынию, где встретится с главой государства и сотрудниками посольства США.

Официальные лица заявили, что Харрис прибыл в Европу с сообщением, состоящим из трех частей: Соединенные Штаты поддерживают своих союзников по НАТО, что они будут продолжать поддерживать украинский народ и что Путин совершил ошибку, которая приведет к «оглушительному поражению» для Россия. .