Кремлевские чиновники подвергли критике правительство США за поддержку протестов, охвативших Россию, в поддержку заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, обвиняя Соединенные Штаты в поддержке нарушений закона.

Протесты, собравшие десятки тысяч протестующих, вынудили полицию арестовать тысячи. Официальные лица США сделали заявления в поддержку протестующих и осудили ответ полиции, включая посольство США в Москве, Государственный департамент и сенатора. Бен СассиБывший чиновник Бенсасси признает, что его последние дни на посту – это «черный глаз» для сенаторов-республиканцев для Трампа и выдержать следующую пандемию в сети – как администрация Байдена может ее остановить? (Республиканец Неб) и его представитель. Майкл МакКолл Майкл Томас Маккалчини проверяет, насколько Трамп удерживает Республиканскую партию после президентства. Счет посла США в Израиле в Twitter, в котором кратко упоминался Западный берег, призывал Байдена в Газе отменить действия Помпео и Трампа против хуситов. (Республиканец, Техас), высший республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

«Соединенные Штаты поддерживают право всех людей на мирные протесты и свободу выражения мнений», – написала в Twitter пресс-секретарь посольства Ребекка Росс. «Шаги, которые предпринимают российские власти, нарушают эти права».

Мы видим сообщения о протестах в 38 городах России и об арестах более 350 мирных демонстрантов и журналистов. Соединенные Штаты поддерживают право всех людей на мирный протест и свободу выражения мнения. Действия российских властей исключают эти права. Ребекка Росс (@USEmbRuPress) 23 января 2021 г.

Дмитрий Песков, официальный представитель Президента Президент России Владимир Путин Владимир Владимирович Путин, российские демонстранты забрасывали полицию снежками, поскольку более 2000 россиян арестовали сотни демонстрантов, требуя освобождения критика Кремля Навального, которого бы не было, если бы Трамп не выступил в качестве его стойкого врага.В своем заявлении он сказал, что реакция официальных лиц США «представляет собой косвенное вмешательство в наши внутренние дела», что является «прямой поддержкой нарушения законодательства Российской Федерации и поддержкой несанкционированных действий». В зависимости от Агентству Ассошиэйтед Пресс.

“[M]То есть он скажет, что много людей ушло в нелегальный бизнес ».« Нет, несколько человек вышли; Многие люди голосуют за Путина ».

В прошлом году Навальный заболел внутренним рейсом, и его срочно доставили в немецкую больницу, где ему поставили диагноз «отравление нервно-паралитическим газом Новичок» еще с советских времен.

После его выписки из больницы администрация тюрьмы России сообщила ему, что он нарушит условный приговор 2014 года, если не вернется в Россию немедленно. Навальный вернулся в Москву в минувшие выходные, через пять месяцев после отъезда из России, и был арестован в аэропорту.

2 февраля Навальный должен предстать перед судом.