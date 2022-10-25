(Gitko News) Москва и страны Запада использовали экономические санкции для кражи своих золотовалютных резервов.

«В целом большая часть наших активов была украдена некоторыми странами Запада», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о предложении ЕС передать Украине замороженные российские активы.

Корреспонденты предложили группе рассмотреть возможность передачи замороженных российских резервов в Украину по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля.

«Это совершенно незаконные действия, они противоречат международному праву. Это посягательство на государственную и частную собственность… принятие решений, о которых вы говорили. [transferring Russia’s frozen assets to help Ukraine] Это будет очередной шаг в нарушение всех норм и норм международного права», — добавил Песков.

Комментарий совпал с восьмимесячной отметкой вторжения России в Украину 24 февраля.

Беспрецедентные санкции Запада, введенные в связи с деятельностью России, заморозили половину золотовалютных резервов Москвы на сумму 640 миллиардов долларов.

Ранее в этом году такие страны, как Европейский союз, США, Великобритания, Канада, Швейцария и Япония, также ввели запрет на импорт российского золота. Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) Приостановлена ​​аккредитация российских заводов по переработке драгоценных металловПредотвращает продажу новых продуктов в Лондоне.

Минфин России заявил, что этот шаг был сделан еще в августе. Замораживает операции с драгоценными металлами в России и явилось важным негативным фактором. Это противоречит тому, что говорят многие аналитики. Во многом символический акт LPMA.

На прошлой неделе официальный представитель Минфина России заявил Москва вступила в переговоры с Шанхайской биржей золота, чтобы получить доступ к торговле драгоценными металлами.

В то же время заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявил журналистам, что для пополнения официальных резервов страны необходимы дополнительные закупки золота. В то время это было контрпродуктивно для России, потому что увеличивало денежную массу страны..



