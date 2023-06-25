Кремль заявляет, что лидер Вагнера уйдет после прекращения восстания

1 мин назад / 8:58 по восточному поясному времени Ополчение Вагнера покинуло Липецкую область Официальный Telegram-канал региона сообщил, что боевики группы Вагнера покинули Липецк. Подразделения БВК «Вагнер», которые накануне дислоцировались в Липецкой области, в настоящее время покинули территорию области», — говорится в сообщении. Липецк находится в 450 км к югу от Москвы, между российской столицей и городом Ростовом-на-Дону, оккупированным группой Вагнера поздно вечером в пятницу.

29 минут назад / 8:30 по восточному поясному времени Лидер оппозиции в изгнании назвал белорусского президента марионеткой Путина Известный лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты назвал лидера своей страны «марионеткой Путина» после того, как он помог заключить сделку между главой группы Вагнера Евгением Пригожиным и правительством России. Светлана Тикановская, которая находилась в изгнании с тех пор, как бросила вызов Александру Лукашенко за высший пост в своей стране, написала в Твиттере, что события в России показали, что «зло, которое вы обрушиваете на других, возвращается на вашу собственную территорию». Он добавил, что Лукашенко, которого иногда называют «последним диктатором Европы», «доказал, что он марионетка Путина». Читать далее

59 минут назад / 8:00 по восточному поясному времени Правление Путина сейчас более неопределенно, чем когда-либо Марш наемников в Москву, возможно, и закончился, но недолговечный вооруженный мятеж выявил глубокую слабость Кремля и подорвал 23-летнее правление президента России Владимира Путина, как никогда раньше. Аналитики заявили NBC News, что кризис беспрецедентен в современной истории России и может навсегда запятнать имидж волевого президента страны. Учитывая последствия его собственной войны на Украине и два десятилетия политики «разделяй и властвуй» под этой авторитарной мантией, неясно, что ждет Путина дальше. READ Обновление Battlefield: Россия и Украина претендуют на прибыль в Бакмуте «Это сокрушительный удар по имиджу Путина как сильного человека», — сказал Билл Браудер, американский юрист по правам человека и ведущий критик Путина. «Если армия численностью всего 25 000 человек смогла захватить несколько российских городов и беспрепятственно двинуться на Москву, это показывает, что авторитет Путина как диктатора полностью фальшивый». Майкл Макфол, бывший посол США в России при тогдашнем президенте Бараке Обаме, признал, что даже эта быстрая демонстрация неповиновения может серьезно повредить российскому президенту. Подробнее здесь

1 час назад / 7:40 по восточному поясному времени Губернатор говорит, что вагнеровская милиция покидает Воронежскую область Боевики группы Вагнера в воскресенье начали покидать Воронежскую область на юге России, сообщил губернатор области в сообщении Telegram. Александр Кусев сказал: «Все стабильно и без происшествий. Когда ситуация окончательно разрешится, мы снимем введенные ограничения», — добавил он.

2 ч назад / 7:15 по восточному поясному времени Северная Корея поддерживает любой выбор России в отношении Вагнера Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи заявил послу своей страны в России, что поддержит любое решение Кремля по борьбе с мятежом Вагнера, сообщили в воскресенье северокорейские государственные СМИ. Лим Чун Ир «выразил твердую уверенность в том, что недавнее вооруженное восстание в России будет успешно подавлено в соответствии со стремлением и волей российского народа», сообщает ЦТАК. KCNA добавило, что подтвердил Александру Мацекоре поддержку Северной Кореей российской «специальной военной операции» на Украине.

2 ч назад / 7:11 по восточному поясному времени Не менее пяти человек погибли в результате ракетного обстрела Киева Обломки российской ракеты попали в дом в Киеве рано утром в воскресенье, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, сообщил мэр украинской столицы в сообщении Telegram. READ Россия «SMS бомбит» украинские войска с помощью БПЛА «Орлан-10»; Претензии перехватывают разговоры и позиции противника Виталий Кличко сообщил, что рано утром из-под завалов дома в оживленном Соломенском районе были извлечены двое пострадавших. По его словам, на месте происшествия ведутся спасательные работы. NBC News не смогло независимо проверить его утверждения.



2 часа назад / 7:12 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ Чеченские боевики «Ахмат» вернулись в Украину для подавления мятежа Бойцы чеченского батальона «Ахмат» покидают Ростов, где вчера были переброшены против повстанцев группы Вагнера и ее лидера Евгения Пригожина. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в телеграмме, что бойцы части направлены в Ростов-на-Дону «для взятия ситуации под контроль, если это необходимо». Правительство Чечни открыто выразило поддержку российской агрессии против Украины. Спецназ «Ахмат» действует под личным командованием Кадырова и сыграл ключевую роль в таких боях, как осада Мариуполя в период с февраля по май 2022 года.

3 часа назад / 6:21 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ Анализ: Действительно ли восстание закончилось? На следующее утро после подавления восстания группы Вагнера над Россией нависло множество вопросов. Главный из них: Неужели все кончено? Непосредственный кризис, кажется, утих. Бойцы Вагнера остановили наступление в Москве и, по словам местного губернатора, оставили южный город Ростов-на-Дону. Евгений Пригожин, глава группы наемников, теперь замолчал после прямых обновлений в своем Telegram-канале. Но трудно поверить, что его борьба за власть с президентом Владимиром Путиным теперь тихо разрешилась, особенно учитывая то, что мы знаем о них обоих. Пригожина вышлют в Беларусь. Но разве человек с его яркими амбициями будет спать во сне? 24 часа назад он осмелился бросить вызов авторитету российского государства. И не забывайте — народный богатырь приветствовал его на улицах Ростова-на-Дону, что, вероятно, еще больше потеснило его самомнение. READ АНБ Байдена будущее Джека Салливана поставило под сомнение "роль" России в мистификации Что касается Путина, то он не тот человек, который умеет отпускать прошлое. В интервью 2018 года его спросили, есть ли непростительный грех. — Предательство, — ответил он. Его критики и противники будут часто умирать — как внутри России, так и за рубежом. Теперь Пригожин несет ответственность за самый наглый вызов власти Путина за два десятилетия пребывания на посту президента. Лидер наемников, скорее всего, будет спать с одним открытым глазом долгие годы.