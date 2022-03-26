Кремль заявляет, что не дело Байдена решать, останется ли Путин у власти

ЛОНДОН (Рейтер) — Кремль отверг заявление президента США Джо Байдена в субботу о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», заявив, что россияне должны выбирать своего президента.

На вопрос о комментарии Байдена официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал Рейтер: «Это не решение Байдена. Президента России избирают русские».

Представитель Белого дома сказал, что Байден, выступая в Варшаве, не призывал к «смене режима» в России, но, по его мнению, «Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом». Подробнее

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Песков не сразу ответил на запрос о дополнительной реакции на разъяснение Белого дома.

Байден усилил свои личные нападки на Путина после того, как в прошлом месяце российский лидер отдал приказ о вторжении в Украину, и Кремль в ответ поставил под сомнение душевное состояние президента США. Подробнее

На прошлой неделе она обвинила Байдена в адресовании «личных оскорблений» Путину, назвав его «военным преступником» и «кровавым диктатором», и сказала, что его комментарии, похоже, были вызваны недомоганием, усталостью и забывчивостью.

Откровенный глава российского космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин с сарказмом отметил в социальных сетях, что разъяснение недавних заявлений Байдена исходило от медицинского подразделения Белого дома.

Ранее Рогозин высмеивал то, что он назвал «санкциями против болезни Альцгеймера», введенными Соединенными Штатами в отношении России в связи с войной на Украине, которую Москва называет специальной военной операцией.

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(Отчетность Марка Тревельяна; редактирование Тимоти Херитэдж)

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