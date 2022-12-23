Кремль заявляет, что Россия добилась значительного прогресса в «демилитаризации» Украины

ЛОНДОН (Рейтер) — Кремль заявил в пятницу, что Россия добилась значительного прогресса в направлении «демилитаризации» Украины, что является одной из целей, провозглашенных президентом Владимиром Путиным, когда он начал войну с Киевом 10 месяцев назад.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложил оценить военный прогресс России, когда во время брифинга его спросили о комментариях Путина, который заявил в четверг, что оборонный потенциал Украины близок к нулю.

«Можно сказать, что есть значительный прогресс в разоружении», — ответил Песков.

Оборонный потенциал Украины – ее военно-промышленный комплекс – серьезно подорван российскими ракетными ударами.

Но Запад закачал в Украину оружия на десятки миллиардов долларов, и президент США Джо Байден на этой неделе пообещал американскую систему ПВО Patriot и обещал дальнейшую поддержку.

Путин назвал систему Patriot «слишком старой» и сказал, что Россия адаптируется к ней.

Потерпев ряд поражений в так называемой «специальной военной операции», которую Москва называет «специальной военной операцией», Россия стремится к полевой победе на востоке Украины, где ее войска уже несколько месяцев пытаются контролировать небольшой город Бахмут.

Байден, который сказал, что был бы готов поговорить с Путиным, если бы российский лидер серьезно относился к поиску способа положить конец войне, говорил о трудностях, с которыми Москва может столкнуться в поиске того, что он назвал пандусом для спасения лица. для прекращения конфликта.

В четверг Путин заявил, что хочет как можно скорее положить конец войне и что это должно произойти дипломатическим путем. Соединенные Штаты заявили, что он не показал «никаких признаков того, что он готов вести переговоры».

Песков сказал, что Россия ничего не знала о мирном плане по Украине, который, как сообщила Wall Street Journal, Киев готовился представить в феврале.

Он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор игнорировал «реалии» ситуации — ссылку на объявленное Россией присоединение четырех частично оккупированных украинских областей — шаг, который Киев и Запад отвергли как незаконный.

(Отчетность агентства Reuters; текст Марка Тревельяна; редактирование Эндрю Осборна)