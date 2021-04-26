Кремль заявляет, что Россия участвует в острой конкуренции за ученых – науку и космос

Говоря о статистике, иллюстрирующей исход российских ученых, официальный представитель Кремля сказал: «Это не всегда массовый исход, а скорее эмиграция».

Москва, 22 апреля. / ТАСС /. Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил в четверг СМИ, что Кремль не видит трагедии в эмиграции российских ученых.

«Ученые – совершенно свободные люди, и они работают там, когда реализуются самые интересные проекты и условия наиболее комфортны», – сказал Песков. «В этом отношении Россия является участником очень конкурентной среды», – подчеркнул он.

«Справедливости ради следует сказать, что некоторые ученые вернутся обратно только через некоторое время. В то время как некоторые уезжают, чтобы работать в лабораториях в других местах, другие возвращаются в Россию», – сказал Песков, добавив, что «это была дорога с двусторонним движением и совершенно естественный процесс ».

Кремлевский чиновник не видит в этой ситуации ничего трагичного.

«Это жесткая конкурентная среда. Она должна быть комфортной для ученых и давать им возможность продемонстрировать свои знания, таланты и исследовательский потенциал. Правительство или некоторые частные организации обязаны создавать для них такие условия. Россия только участвует в этом соревнование и повторить ».