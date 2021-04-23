Кремль изолировал экономику России

ой НЕТ ПОСЛЕДНИЙ На выходных в Перми, промышленном городе с населением 1 млн человек на окраине Западной Сибири, хозяева построили знаменитый ресторан пиццы «Торопомодоро». «К июню у нас количество клиентов вернулось к уровню до заражения, а затем они были на этом уровне», – говорит владелец Максим Минин. Экономика России за последний год сократилась всего на 3% и находится в лучшем положении, чем многие другие. Отчасти это связано с тем, что правительство не пересмотрело национальный локаут после второй волны правительства-19 осенью. (Самый высокий уровень смертности в России – 313 на 100 000 человек, что намного выше, чем в Соединенных Штатах – говорит о том, что это самая большая человеческая популяция.) Но российская экономика имеет длительный опыт изоляции.

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С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала восточную Украину, Кремль приказал экономике стать оплотом осады, готовясь к потенциальным последствиям накопления запасов, отключения от мировой экономики и западных санкций или колебаний цен на нефть. Этот форт эффективно защищает от внешних ударов. Но в своих стенах он способствует застою и плохому здоровью, разжигая протесты против Алексея Навального и протесты против президента России Владимира Путина. Наталья Зубаревич, экономист и геолог, говорит: «Речь идет о стабильности, а не о росте, особенно о контроле. «Они не позволят экономике умереть, но рост в этой системе невозможен».

Основа форта – высокий баланс и низкий кредит. Для г-на Путина дефолт российского правительства в 1998 году стал шоком. Став президентом через год, он намеревался накапливать резервы страны. Когда в середине 2008 года мировой финансовый кризис ударил по ценам на нефть, у России было 570 миллиардов долларов, что эквивалентно почти трети ВВП . Это оказалось несложно. Правительство потратило 220 миллиардов долларов на банки рефинансирования и защитило рубль. Но после кризиса его потратили на вооруженные силы, зарплаты бюджетникам и пенсии. Компании заимствуют самостоятельно. Экономика вышла из-под контроля после того, как западные санкции ударили по России и цены на нефть резко упали в 2014 году.

С тех пор Россия провела реструктуризацию и реструктуризацию своих резервов. В конце 2020 года его черный день составлял 183 миллиарда долларов в Фонде национального благосостояния ( ФНБ ), Что является самым высоким показателем с 2009 года. Общие международные резервы России составляли 596 миллиардов долларов, что эквивалентно почти двухлетнему импорту. В противовес санкциям центральный банк сместил свою долю с банков США и доллара США: доля его международных резервов в регионе США упала с 30% в 2013 году до всего 7% сейчас. Он имеет общие резервы в золоте (22%), а не в долларах (22%) (см. Диаграмму 1).

И корпоративный сектор, и правительство выплатили свои долги. Попавшие под санкции российские компании сокращают свои обязательства: с 2014 года нефинансовые организации снизили размер задолженности перед иностранными заемщиками на 25%. Банки сократились на 65%. В 2018 и 2019 годах правительство провело профицит бюджета. Даже после некоторых дефицитных расходов во время эпидемий его долг составляет около 20%. ВВП ; Иностранцам принадлежит только пятая часть. Новые санкции США, запрещающие финансовым учреждениям покупать новые российские облигации, были призваны уменьшить их влияние; Но даже более широкий барьер для вторичного рынка может привести к увеличению внутреннего долга. Российские банки покупают большинство новых облигаций: государственных, во время последнего выпуска облигаций в начале этого месяца. VDP Банк получил 70% предложений. Россия уменьшила свою зависимость от долларового прейскуранта. Доля ее экспорта в долларах упала с 80% в 2013 году до 60% в прошлом году (см. Диаграмму 2). Менее половины торговли России с Китаем осуществляется в долларах. В торговле МЕНЯ , Евро почти опережает доллар.

Также хочет увидеть кибер-развязку Кремля. Закон, принятый в 2019 году, даст правительству возможность отключить российский Интернет от других частей мира. Он следует предыдущим законам о локализации данных, призванным заставить иностранные компании хранить данные российских пользователей в России. Доморощенные российские технологические компании уже конкурируют с западными гигантами во многих областях. Яндекс идет вверх тормашками с Google на российском поисковом рынке; Это помогло Uber доминировать в поклонении поездкам. Две российские компании, Wildberry и Ozone, находятся на новом рынке электронной коммерции, где Amazon неактивен. Тем не менее, у России нет отечественных технологий или технических возможностей для создания межсетевого экрана в Китае. Хотя Кремль освобождает иностранные социальные сети, такие как YouTube, транслируемый г-ном Навальным, их широкая аудитория и отсутствие местных альтернатив делают их неудержимыми. Пытаясь заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram в 2018 году, компания в конечном итоге изгнала российских регуляторов Павла Дрова, российского регулятора, и привлекла миллионы новых пользователей. Попытка замедлить работу Твиттера с помощью новых инструментов фильтрации после краха собственного сайта Кремля. Несмотря на приказ выйти ЭТО , Государственная аудиторская палата в 2019 году обнаружила, что 96% государственных учреждений по-прежнему используют несанкционированное иностранное программное обеспечение. Избегать западных технологий часто означает использовать китайские продукты, что вызывает у Кремля большее отвращение, чем доверие Соединенным Штатам, но еще более неприятно. Экономика России сильно зависит от углеводородов. Несмотря на многолетние обещания, существенной диверсификации не произошло. Углеводороды по-прежнему составляют более 60% экспорта и 40% государственных доходов. Хотя в последние годы Китай покупает больше российской нефти и газа, МЕНЯ Крупнейший заказчик в России и Россия МЕНЯ Крупнейший поставщик – 30% импорта сырой нефти альянса и 40% его природного газа. Это означает, что любое ограничение на экспорт российских энергоносителей вызовет у Запада расстройство желудка.

В замке нет будущего

Поскольку он такой же гибкий, как финансовая крепость России, обеспечение его подразумевает строгие ограничения на расходы. Триггеры, связанные с Правительством 19, составляют всего 4% ВВП , По данным Всемирного банка. По мнению г-на Путина, эпидемия – это не пресловутый день. ФНБ Назначение: этот фонд фактически вырос в 2020 году. Вместо этого финансируемое стимулирование финансировалось за счет займов. Вместо прямой поддержки малых и средних предприятий или домашних хозяйств большинство стимулов исходило от налоговых льгот и гарантий по кредитам. Как сказала Татьяна Максименко, директор детского центра в Перми: «Я не имею никакого отношения к власти. Мой бизнес небольшой, и мои налоги в бюджет невелики. ”

Реальные доходы упали на 3,5% в 2020 году, в то время как средний доход по России был на 10% ниже, чем в 2013 году. Через шесть недель после начала вспышки обследования почти половина домохозяйств не имеет сбережений или не имеет достаточно средств, чтобы покрыть месячные расходы. С февраля 2020 года цены на продукты питания выросли на 7,7%. Цены на основные товары, такие как подсолнечное масло и сахар, выросли на 27% и 48% соответственно. Некоторые из самых популярных в России предприятий в наши дни – это розничные торговцы со скидками, а именно Swedephore, сибирская сеть, которая бросает полки и выставляет свои товары по сниженным ценам на полу в картонных коробках.

Будущее не выглядит радужным. Россия будет сражаться по мере того, как мир отказывается от ископаемого топлива. Мало что было сделано для подготовки к более зеленому будущему. На возобновляемые источники энергии в настоящее время приходится менее 1% выработки электроэнергии в России. По данным Bloomberg, инвестиции в экологически чистую энергетику в период с 2014 по 2019 год составили всего 5 миллиардов долларов, при этом за тот же период приходилась одна шестая часть Бразилии и одна десятая часть Индии. NEF , Поставщик данных. Некоторые экономисты настороженно относятся к этому вопросу. «Рента, которой мы пользовались последние 20 лет, никогда не вернется», – писал в прошлом году бывший министр финансов Алексей Гудрин. «Это самая большая проблема всей экономической политики».

Нефтедоллары давно перестали давать рост. В 2000-08 гг., На фоне нефтяного бума, Россия выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; В 2012-19 гг. ВВП Рост составил всего 1%. Такие темпы заставляют Россию расти медленно, причем не только в других странах, но и в богатых странах с аналогичным развитием. Это вдвое меньше, чем в Советском Союзе с 1977 по 1985 год, во второй половине эпохи, известной как «застой».

В конце 1980-х Михаил Горбачев стремился возродить плохую экономику и начал реформы, которые привели к падению советской власти. Г-н Путин твердо уверен, что больше этого не сделает. Чтобы ускорить рост, он должен провести реформы, которые бросят вызов его власти в российской политике. По-прежнему без структурных изменений Международный Валютный Фонд Ожидается, что в ближайшие годы рост России составит менее 2%.

Если Кремль считает, что стагнация означает социальную стабильность, то растущее недовольство доказано иначе. По данным независимой группы голосования «Левада-центр», количество людей, ожидающих экономических протестов в России, выросло с 26% год назад до 43%. По словам Арти, 30-летнего биржевого маклера, который протестовал в Перми после ареста г-на Навального в январе, демонстрация была не только из-за «незаконности» критика Кремля. Его разочарование было структурировано по другим причинам: «неспособность предоставить будущие возможности и улучшить качество жизни людей». Кусочек пиццы в Торопомодоро – плохая альтернатива видению будущего в России. ■

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