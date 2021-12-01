Кремль надеется, что Беларусь не остановит транзит газа в ЕС из-за миграционного кризиса

Авторы Катя Голубкова и Алан Шарлиш

МОСКВА (Рейтер). В среду Кремль заявил, что Россия надеется, что Беларусь не приостановит поставки газа в Европу после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил прекратить поставки в рамках миграционного кризиса на границе.

Европейский союз обвинил Беларусь в транспортировке тысяч людей с Ближнего Востока и подталкивании их к переходу в блок через Польшу, Литву и Латвию. Беларусь отрицает причину кризиса и получила поддержку от России, своего главного союзника.

Лукашенко заявил, что готов приостановить потоки российских энергоносителей в Европу через свою территорию, если Польша закроет границу с Беларусью, сообщило в среду агентство РИА.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Беларусь находится под «беспрецедентным, неоправданным и агрессивным» давлением со стороны некоторых западных стран, а президент Владимир Путин «выразил свое понимание» жесткой реакции Лукашенко.

«Но с другой стороны, президент рассчитывает, что это не приведет к нарушению наших обязательств перед европейскими покупателями газа, особенно в такое тяжелое для европейцев время», — сказал Песков.

Европейские цены на газ в голландском узле TTF, ставшем эталонным газовым контрактом на следующий день, выросли на 2,5% до 93,60 евро за мегаватт-час в 12.10 по Гринвичу, по сравнению с 93 евро за мегаватт-час на момент открытия.

Поставки российского природного газа в Германию по трубопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь, в среду немного снизились, составив более 10 000 000 кВтч, по сравнению с более чем 11 000 000 кВтч во вторник, согласно данным немецкой сети, показывающим фактор Gascad.

Данные Refinitiv Eikon показали, что пока нет никаких признаков того, что на потоки могут повлиять угрозы со стороны Беларуси, российская государственная компания по экспорту газа «Газпром» купила 324 гигаватт-часа мощности на измерительном пункте Мално на границе с Польшей на ежедневном аукционе в среду.

Министр обороны Польши сообщил в среду, что военного атташе Беларуси вызвали после того, как огни, установленные польскими солдатами возле города Тирисполь, были повреждены артиллерийским огнем.

История продолжается

«Провокации белорусских служб абсолютно недопустимы», — написал Мариус Блащак в Twitter.

Связаться с представителем МИД Беларуси для комментариев не удалось.

Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник новый закон, разрешающий правительству ограничивать доступ в районы вокруг границы. Закон вступил в силу в среду, заменив чрезвычайное положение, срок действия которого истек в одночасье.

(Репортаж Марии Кислевой, Дмитрия Антонова, Оксаны Кобзевой и Кати Голубковой в Москве, Алана Чарлыча в Варшаве и Павла Политюка в Киеве; сценарий Александра Маро / Катя Голубкова; редакция Эндрю Хевенса и Алекса Ричардсона)