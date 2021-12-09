Кремль настаивает на невозможности восстановления Советского Союза в сегодняшних условиях — российская политика и дипломатия

Москва, 8 декабря. / ТАСС /. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что восстановление Советского Союза невозможно в нынешних условиях, однако СНГ, Евразийский экономический союз, Европейский союз и Беларусь никоим образом не являются попытками воссоздать Советский Союз.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд выразила озабоченность в Вашингтоне тем, что Москва стремится возродить Советский Союз. «Госпожа Ноланд хорошо знает Россию и все нюансы постсоветского пространства. Я убежден, что госпожа Ноланд, как и мы или другие эксперты, четко понимает, что восстановление Советского Союза невозможно», — подчеркнул Песков.

«Более того, госпожа Нуланд наверняка знает, что интеграционные процессы с разными темпами развития на пространстве бывшего Советского Союза возникли давно и назревают. Есть Содружество Независимых Государств (СНГ) и многое другое — а пресс-секретарь Кремля заявил, что первое, а именно Европейский экономический союз и структуры более продвинутых союзников, таких как союзное государство России и Белоруссии.

Он отметил, что суверенные, независимые государства успешно формируются, укрепляются и успешно развиваются на пространстве бывшего Советского Союза уже в течение некоторого времени, и они работают друг с другом на основе взаимного уважения, доверия и невмешательства в каждое из них. чужие дела.