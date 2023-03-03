Кремль обвиняет украинских диверсантов в организации теракта на западе России

В четверг Кремль обвинил украинских диверсантов в том, что они проникли на запад России и расстреляли жителей села. Украина отвергла это обвинение и предупредила, что Москва может использовать эти обвинения для оправдания своей эскалации атак в ходе продолжающейся войны.

Точные обстоятельства сообщения о предполагаемом нападении в Брянской области не были ясны, включая стратегическую цель такого нападения.

Если это подтвердится, то после атак беспилотников в начале этой недели это станет еще одним признаком того, что Киев, возможно, усиливает давление на Москву, обнажая оборонительные слабости России, ставя Кремль в неловкое положение и разжигая беспокойство среди российских мирных жителей.

Президент России Владимир Путин обвинил во вторжении украинских террористов, заявив, что они преднамеренно нацелились на мирных жителей, в том числе на детей, в ходе «очередного теракта, еще одного преступления».

Путин заявил во время видеозвонка, что они проникли в приграничный район и открыли огонь по мирным жителям. Они увидели гражданский автомобиль с гражданскими лицами и детьми в нем и расстреляли их». Предполагаемое вторжение произошло всего через несколько дней после того, как Путин приказал Федеральной службе безопасности, главному преемнику КГБ, усилить контроль на границе России с Украиной.

В то время как российские военные ястребы выразили тревогу по поводу того, что они считают нежеланием Путина объявлять военное положение и тотальной мобилизацией солдат, комментарии российского лидера в четверг, похоже, не указывают на какие-либо подобные действия.

Путин обвинил в нападении неонацистов и сказал, что подтверждает, что Россия поступила правильно, вторгшись в Украину. Повторяю еще раз: у них ничего не получится, и мы доделаем их изгнание, — сказал он.

Отдавая приказ о вторжении, российский лидер пообещал разоружить Украину, ложно заявив, что в стране правит президент-еврей и радикальные неонацистские группировки. Киев и его западные союзники отвергли его утверждения как ложное прикрытие неспровоцированного акта агрессии.

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк усмотрел в утверждениях России свидетельство того, что Москва столкнулась с тем, что Киев описывает как восстание среди своего недовольного населения.

Это сделали русские. Он заявил Associated Press, что Украина не имеет к этому никакого отношения.

Группа, называющая себя «Русским добровольческим легионом», заявила, что перешла границу России в видео, которое также призывало русских к восстанию. В заявлении группы не объяснялись действия, которые она предприняла, или конкретные цели, которых она хотела достичь.

Российский добровольческий корпус назвал себя добровольческим формированием в Вооруженных силах Украины. Об этой группе известно немногое, и не сразу было ясно, имеет ли она какие-либо связи с украинскими военными.

Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал обвинения России классической преднамеренной провокацией.

Россия хотела запугать собственный народ, чтобы оправдать нападение на другую страну (и) растущую бедность после года войны, сказал он, указывая на то, что за тем, что произошло в Брянске, стоят российские партизаны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Любшан нападавшие убили двух мирных жителей и ранили ребенка.

ФСБ России заявила, что вместе с военными перешла к «ликвидации вооруженных украинских националистов, посягнувших на государственные границы». претензии.

Путин отменил запланированную поездку на юг России из-за теракта. Он должен председательствовать на еженедельном заседании Совета безопасности России в пятницу.

На вопрос журналистов, может ли эта деятельность оправдать изменение конфликтной ситуации, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что пока не могу сказать. Рейд в Брянской области последовал за серией ударов беспилотников. Во вторник, как заявили в Кремле, Украина запустила ракету вглубь российской территории, включая ракету в 100 километрах (60 миль) от Москвы. Министерство обороны России также заявило в среду, что военные отразили атаку беспилотников на Крым.

Три человека погибли и еще шесть получили ранения утром в четверг в Запорожье, на юге Украины, когда российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, разрушив несколько этажей.

Областная администрация сообщила, что российский беспилотник нанес удар по людям, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью в селе в Херсонской области на юге Украины, ранив девять человек, в том числе 16-летнего.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет превратить каждый день для нашего народа в день террора, добавив, что зло не победит на нашей земле.

Российская артиллерия, беспилотники и ракеты в течение нескольких месяцев обстреливали удерживаемые Украиной районы на юге и востоке страны. Москва отрицает, что наносила удары по гражданским целям, но ее неизбирательные бомбардировки привели к масштабным разрушениям в городских центрах.

В зимние месяцы война в значительной степени зашла в тупик, но продолжалась ожесточенная битва за контроль над Бахмутом, ключевым восточным оплотом, откуда, по словам украинских официальных лиц, они могли стратегически отступить.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжают наступление и штурм города, но часть атак киевляне отбили. Захват города не только даст российским бойцам редкие боевые успехи после нескольких месяцев неудач, но и может разорвать украинские линии снабжения и позволить кремлевским силам продвинуться к другим украинским опорным пунктам в Донецке.

Что касается других событий, то госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров кратко выступили в четверг на встрече высокопоставленных дипломатов G20. Это была первая за несколько месяцев встреча на высоком уровне между Россией и Соединенными Штатами.

Высокопоставленный американский чиновник, который говорил с журналистами на условиях анонимности, чтобы обсудить частный разговор, сказал, что Блинкен очистил Лаврова от любых предположений о том, что поддержка США Украины колеблется.