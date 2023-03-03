Кремль обвиняет украинских диверсантов в организации теракта на территории России

КИЕВ, Украина (AP) — Кремль в четверг обвинил украинских диверсантов в том, что они перебрались на запад России и расстреляли жителей села. Украина отвергла обвинения и предупредила, что Москва может использовать эти обвинения для оправдания эскалации своих атак на Украине. Постоянная война.

Точные обстоятельства сообщения о нападении в Брянской области не были ясны, как и стратегическая цель такого нападения. Губернатор района сообщил, что двое мирных жителей погибли.

Если это подтвердится, это будет еще одним индикатором для подражания. Дроны атакуют раньше На этой неделе Киев, возможно, усилит свое давление на Москву, разоблачая слабости российской обороны, ставя Кремль в неловкое положение и сея тревогу среди российских граждан.

Президент России Владимир Путин обвинил во вторжении украинских «террористов», заявив, что они преднамеренно нацелились на мирных жителей, в том числе на детей, в «очередном теракте, еще одном преступлении».

«Они проникли в приграничный район и открыли огонь по мирным жителям», — сказал Путин во время видеозвонка. Они увидели гражданскую машину, в которой находились гражданские лица и дети, и расстреляли ее.

Предполагаемое вторжение произошло всего через несколько дней после того, как Путин приказал ФСБ усилить контроль на границе России с Украиной.

И хотя российские военные ястребы выразили тревогу по поводу того, что они считают нежеланием Путина объявить военное положение и начать массовую мобилизацию солдат, комментарии российского лидера в четверг, похоже, не указывают на какие-либо подобные шаги.

Путин обвинил в нападении «неонацистов» и сказал, что подтверждает, что Россия поступила правильно, вторгшись в Украину. «Еще раз повторяю: у них ничего не получится, и мы закончим их выдворение», — сказал он.

Когда он отдал приказ о вторжении, российский лидер Он пообещал «разоружить» Украину, ложно утверждая, что в стране доминируют радикальные неонацистские группы во главе с президентом-евреем. Киев и его западные союзники отвергли его утверждения как ложное прикрытие неспровоцированного акта агрессии.

История продолжается

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк усмотрел в российских утверждениях свидетельство того, что Москва столкнулась с восстанием среди своего недовольного населения.

Это сделали русские. «Украина не имеет к этому никакого отношения», — сказал он Associated Press.

Группа, называющая себя «Русским добровольческим легионом», заявила, что перешла границу России в видео, которое также призывало россиян к восстанию. В заявлении группы не объяснялись действия, которые она предприняла, или конкретные цели, которых она хотела достичь.

Российская добровольческая организация назвала себя «добровольческим формированием в Вооруженных Силах Украины». Об этой группе известно немногое, и не сразу было ясно, имеет ли она какие-либо связи с украинскими военными.

Группа была основана в августе и состоит в основном из российских крайне правых антипутинских экстремистов, связанных с украинскими ультраправыми группировками, по словам Майкла Колберна, исследователя сайта расследований Bellingcat.

Колборн написал в Twitter, что военная разведка Украины «скорее всего» одобрила вторжение.

Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал обвинения России «классической преднамеренной провокацией».

Он написал в Твиттере, что Россия «хочет запугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну (и) растущую бедность после года войны», указывая на то, что за тем, что произошло в Брянске, стоят сторонники России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Любшан нападавшие убили двух мирных жителей и ранили ребенка.

Федеральная служба безопасности России заявила, что действовала совместно с военными для «ликвидации вооруженных украинских националистов, посягнувших на государственные границы». Позже агентство заявило, что нападавшие были отброшены на территорию Украины, «где по ним был открыт интенсивный артиллерийский огонь». Претензию не удалось проверить.

Путин отменил запланированную поездку на юг России из-за теракта. Он должен председательствовать на еженедельном заседании Совета безопасности России в пятницу.

На вопрос журналистов, может ли эта деятельность оправдать изменение конфликтной ситуации, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил: «Сейчас не могу сказать».

Рейд в Брянской области последовал за серией ударов беспилотников. Во вторник беспилотники, которые, по словам Кремля, были запущены Украиной, влетели вглубь российской территории, в том числе один, который приблизился на 100 километров (60 миль) от Москвы. В среду Минобороны России сообщило, что армия отразила атаку беспилотника на Крымский полуостров.

Три человека погибли и еще шестеро получили ранения утром в четверг в Запорожье, на юге Украины, когда российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, разрушив несколько этажей.

Областная администрация сообщила, что российский беспилотник нанес удар по людям, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью в селе в Херсонской области на юге Украины, ранив девять человек, в том числе 16-летнего подростка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «хочет превратить каждый день нашего народа в день террора», добавив, что «на нашей земле не воцарится зло».

Российская артиллерия, беспилотники и ракеты в течение нескольких месяцев обстреливали удерживаемые Украиной районы на юге и востоке страны. Москва отрицает, что наносила удары по гражданским целям, но ее неизбирательные бомбардировки привели к масштабным разрушениям в городских центрах.

Война в значительной степени зашла в тупик в зимние месяцы, хотя ожесточенная битва продолжается за контроль над Бахмутом, ключевым восточным оплотом, где, по словам украинских официальных лиц, они находятся. Вы можете отступить стратегически.

Генеральный штаб украинской армии заявил, что российские войска «продолжают наступление и штурм города», но некоторые атаки киевлян отбили. Захват города не только даст российским боевикам редкие боевые успехи после нескольких месяцев неудач, но и может перерезать украинские линии снабжения и позволить кремлевским силам продвинуться к другим украинским опорным пунктам в Донецке.

В других событиях госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров Кратко четверг На встрече высокопоставленных дипломатов Группа 20 Страны. Это была первая за несколько месяцев встреча на высшем уровне между Россией и США.

Высокопоставленный американский чиновник, который говорил с журналистами на условиях анонимности, чтобы обсудить частный разговор, сказал, что Блинкен «лишил» Лаврова какого-либо понимания колебаний поддержки США Украины.

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В подготовке этого отчета участвовал дипломатический обозреватель Associated Press Мэтью Ли из Нью-Дели.

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