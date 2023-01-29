Кремль: Путин открыт для «контактов» с Шульцем, сообщает РИА Новости

(Рейтер) — Представитель Кремля сообщил официальному агентству новостей РИА Новости в воскресенье, что президент России Владимир Путин открыт для контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем, хотя телефонного разговора с ним не было.

Германия, которая когда-то была главным оплотом Запада в обеспечении Украины современными боевыми танками, чтобы помочь ей противостоять российскому вторжению, заявила, что направит в Киев 14 своих танков Leopard 2, а также одобрит поставки Leopard от европейских союзников. Это объявление, за которым вскоре последовало обещание США поставить Киеву танки M1 Abrams, вызвало гнев Кремля.

«На данный момент согласованных переговоров (с Шульцем) в графике нет. Путин был и остается открытым для контактов», — цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Я снова поговорю с Путиным, потому что это необходимо», — цитирует Шульца берлинская газета Tagesspiegel в интервью, опубликованном в воскресенье.

«Ответственность Путина заключается в том, чтобы вывести войска из Украины, чтобы положить конец этой ужасной и бессмысленной войне, которая уже унесла сотни тысяч жизней», — добавил он.

Связаться с представителями Шульца для комментариев не удалось. В настоящее время он находится в Южной Америке.

Последний раз Путин и Шульц разговаривали по телефону в начале декабря. Тогда российский лидер назвал линию Германии и Запада в отношении Украины «деструктивной» и призвал Берлин пересмотреть свой подход.

По данным Кильского института мировой экономики, Германия является вторым крупнейшим донором военной техники для Украины после США, опережая другие европейские державы, такие как Франция и Великобритания.

Москва описывает свои действия как «специальную военную операцию» по отражению посягательств враждебного Запада. Украина и ее союзники заявляют, что вторжение было неспровоцированным актом агрессии.

Киев заявляет, что мирные переговоры возможны только в том случае, если Россия прекратит наступление и выведет все силы с территории Украины.

(Отчет Reuters) Под редакцией Марка Хайнрихса

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.