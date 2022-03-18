Кремль разблокировал торрент-сайт, чтобы россияне могли смотреть фильмы, но этот сайт запретил россиянам его использовать.

Торрент-сайт, который россияне могли использовать для просмотра голливудских фильмов в условиях санкций, запретил гражданам России использовать его в знак солидарности с Украиной.

Крупные компании, включая Warner Bros., Sony Pictures, The Walt Disney Company и Paramount Pictures, объявили ранее в этом месяце, что они приостановят предстоящий выпуск фильмов в России в связи с «гуманитарным кризисом».

названия, как Бэтмен, Затерянный город, Ежик Соник 2, Морбиус И многие другие, недоступные для граждан России.

В ответ российский политик Дмитрий Ионин предложил разблокировать крупнейший в стране торрент-сайт RuTracker, чтобы граждане могли смотреть голливудские фильмы.

Однако теперь RuTracker заявил, что все IP-адреса из России будут заблокированы.

Представитель платформы заявил, что сайт RuTraсker не будет доступен пользователям из России, даже если он будет удален из реестра запрещенных сайтов, сообщил российский журналист Илья Варламов.

По словам представителя, платформа «в текущей ситуации не поддерживает никаких действий российских властей».

независимый Я обратился к RuTracker за подтверждением.

Многие другие отрасли промышленности также выступили против России в связи с вторжением в Украину.

В сфере технологий Apple, Google, Microsoft, Meta (которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) и Samsung, среди прочих, ввели ограничения на свои технологии по распоряжению правительств США и Украины.

Кремль заявил, что если российские граждане не смогут получить доступ к необходимым им услугам, он может легализовать пиратство — снять уголовную и административную ответственность «со стран, поддержавших санкции» против России.

«Относительно освобождения от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения мы выступаем за взвешенный подход к стимулированию перехода на российское программное обеспечение», — говорится в сообщении Минстата России.

Кремль не ответил Независимый Запрос комментария.