Кремль уже ищет замену Путину: разведчик

По словам представителя украинской разведки, на фоне растущего недовольства войной на Украине Кремль ищет замену президенту России Владимиру Путину.

Путин начал свою «специальную военную операцию» на Украине 24 февраля 2022 года, стремясь к быстрой победе над этой восточноевропейской страной, у которой в то время была очень слабая армия. Однако более сильная, чем ожидалось, оборона Киева, подкрепленная военной помощью Запада, свела на нет военные успехи России.

После более чем года войны и продолжающегося срыва наступления России прошлой осенью Украина вернула себе тысячи квадратных миль ранее оккупированной территории. Боевые действия велись на Дальнем Востоке страны, где в последние дни усилия России по контролю над Бакмутом ослабли.

Россия в целом поддерживала Путина на протяжении всей войны, хотя есть признаки того, что некоторые люди устают от растущих потерь. Широко осуждаемая война побудила Запад ввести санкции, которые нанесли ущерб экономике Москвы и, по данным Украины, привели к гибели более 160 000 российских военнослужащих.

На фоне растущего недовольства Украина теперь считает, что Кремль ищет преемника Путина.

Андрей Юсов, пресс-секретарь Управления военной разведки Украины, заявил в недавних комментариях, что «круг вокруг Путина сужается». По словам Юсо, Путин становится «все более и более ядовитым» даже в пределах российских границ.

«В Кремле все больше и больше недовольства происходящим», — сказал Юсов. «Есть мрачное понимание прогресса, особенно геополитической катастрофы путинского режима. Так что поиск преемника Путина уже идет».

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Он также сказал, что Путин больше не участвует в выборе своего возможного преемника. Комментарии Юсо были впервые опубликованы в Twitter в субботу и переведены Антоном Гераченко, советником министра внутренних дел Украины. Юсов не назвал потенциальных кандидатов на место Путина.

Россия публично не комментировала комментарии Юдзо, и неясно, решит ли замена Путина проблемы в российской армии. Некоторые критики критикуют Путина за то, что он охарактеризовал вторжение как «специальную военную операцию», а не как «войну», тем самым ограничив способность вооруженных сил начать полную мобилизацию.

Однако эксперты указывают на другие проблемы нерешительного вторжения, в том числе проблемы с поддержанием хорошей мотивации солдат, особенно в холодные зимние месяцы, и проблемы с военным руководством.

Международный уголовный суд (МУС) в пятницу выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, что вызвало вопросы о будущем Путина. Хотя Путин вряд ли будет арестован, ордер сильно ограничит его возможности путешествовать, поскольку большинство юрисдикций признают суверенитет МУС.

Newsweek В МИД России обратились по электронной почте за комментариями.