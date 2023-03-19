Кремль: черноморские беспилотники демонстрируют причастность США к конфликту против России

19 марта (Рейтер) — Американские беспилотники над Черным морем являются признаком прямого участия США в конфликте с Россией, заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американский беспилотник был перехвачен российскими истребителями Су-27 и упал в море на прошлой неделе в ходе первого прямого военного столкновения между двумя сторонами с тех пор, как Россия начала войну в Украине в прошлом году.

«То, что делают эти беспилотники, совершенно очевидно, и их назначение — не мирная задача по обеспечению безопасности судов в международных водах», — цитирует Пескова в телеинтервью агентство «Интерфакс».

«По сути, речь идет о том, что операторы этих беспилотников принимают непосредственное участие в конфликте и против нас».

В инциденте во вторник Соединенные Штаты заявили, что российские самолеты преследовали беспилотник, распылив топливо на один из них, прежде чем подрезать его винт, когда он выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.

Россия заявила, что беспилотник нарушил ограничения воздушного пространства, резко маневрировал и потерял управление.

Министр обороны России наградил причастных к этому летчиков, отвергнув обвинения США в том, что инцидент показал безрассудство и некомпетентность пилотов.

Москва заявляет, что США и их союзники используют Украину для ведения войны с ней и нанесения «стратегического поражения» России. Вашингтон заявляет, что помогает Украине защищаться от неспровоцированного российского вторжения.

(Эта история была исправлена ​​с Балтийского моря на Черное море в пункте 1)

Репортаж Reuters Под редакцией Дэвида Гудмана и Питера Графа

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