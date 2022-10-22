Крепление MagSafe Continuity Camera от Belkin — это простое обновление веб-камеры.

Крепление Belkin для iPhone с MagSafe для ноутбуков Mac имеет плохую репутацию, но является очень хорошим аксессуаром. Он позволяет вам установить iPhone на ноутбук, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами macOS Ventura и функции непрерывной камеры iOS 16, которая превращает ваш телефон в веб-камеру, которая сокрушает все, что встроено в MacBook в наши дни. И если это все, что он сделал, я все равно был бы им доволен, но именно его дизайн и функции делают его действительно достойным внимания, даже несмотря на то, что есть Залив других аксессуаров Вы должны делать ту же работу.

Использовать подставку, чтобы превратить телефон в веб-камеру, очень просто: вы можете закрепить ее на магните, перевернуть небольшую ножку с логотипом Belkin и поместить ее на компьютер. Затем просто выберите iPhone в качестве камеры в любом приложении видеочата, которое вы используете. Это очень простой механизм, который хорошо работает, а поскольку подставка круглая, вы можете прикрепить свой телефон как в книжной, так и в альбомной ориентации.

Belkin Крепление Belkin для iPhone с MagSafe для ноутбуков Mac $ 29,95 Хорошо Отличное качество сборки

Он очень хорошо выполняет свою работу по фиксации вашего iPhone на вашем MacBook.

Комбинированное кольцо для захвата/подставка — приятный бонус. Плохо Ноутбуки становятся аккуратными, когда на них есть iPhone

Может быть немного сложно развернуть крепление монитора

На самом деле портретный режим не очень хорош в текущей версии Continuity Camera, но я оставлю эти впечатления для более подробного изучения программного обеспечения. Фото Митчелла Кларка/The Verge

Однако его универсальная форма означает, что на дне нет дополнительного стабилизирующего магнита, как у некоторых других аксессуаров MagSafe. Вероятно, это не вызовет проблем с прочностью; IPhone 12 Mini никогда не соскальзывал с подставки Belkin или чего-то еще, даже когда я тестировал его без чехла, и никто из моих коллег, которые использовали подставку с большими телефонами, не заметил никаких проблем. Но это означает, что вам, возможно, придется потратить секунду, чтобы немного покрутить крепление, чтобы убедиться, что ваше видео не будет немного кривым.

Чем крепление действительно выделяется, так это качеством сборки и дополнительной петлей для подставки/рукоятки (к сожалению, подставку нельзя использовать, если вы хотите поставить камеру телефона на стол, а не на компьютер; она просто находится не в том месте). Все выглядит очень гладким и твердым, как скалы, отполированные движущейся водой. Он также покрыт своего рода когезивной резиной, которая приятна на ощупь и не сильно раздражает. Когда я использую его с включенным телефоном, низкопрофильный купол идеально ложится в мою ладонь, и я почти не замечаю его присутствия. Если вы действительно хотите, чтобы камера непрерывности пригодилась, убедитесь, что у вас всегда есть подставка. Belkin настолько симпатичный, что я хочу оставить его на своем телефоне, а это значит, что я не забуду его, когда выйду из дома.

1 / 2 Подставка полезна для просмотра видео, но не берет их. Он аккуратно складывается в держатель, когда не используется. Фото Митчелла Кларка/The Verge

Тем не менее, я не думаю, что это крепление и камера непрерывного действия произведут революцию в моих регулярных звонках через FaceTime или Discord с друзьями и семьей по одной простой причине: когда ноутбук уже лежит у меня на коленях, размещение телефона на верхней крышке делает его более удобным. очень навеселе, даже с моим маленьким телефоном. Когда я использовал его со скрещенными ногами, мой ноутбук легко падал, а мой телефон летал через всю комнату, если я не держал его. Даже если бы я положил руку на упор для рук, достаточно было бы малейшего удара веса телефона, чтобы экран моего 13-дюймового MacBook Pro полностью открылся, что обычно приводит к очень неприятному углу (и, возможно, неудобному). количество силы на моем экране). ?).

Будьте осторожны при использовании этого аксессуара с ноутбуком на коленях. Фото предоставлено Митчелл Кларк/The Verge

Чтобы было ясно, это, вероятно, не будет проблемой на столе, если вы не используете 12-дюймовый MacBook mini. Один из моих коллег сказал, что его MacBook Air был довольно устойчивым, когда он сидел за столом с прикрепленным к нему iPhone 13, то же самое касается другого сотрудника, который использовал подставку с Pro Max и 16-дюймовым MacBook Pro. Но это означает, что я, вероятно, буду использовать этот аксессуар только для более формальных видеозвонков, когда я буду за столом или столом, а не для более частых звонков, которые я делаю с дивана. Это не вина Белкина. Это просто физика, и на самом деле, я не думаю, что моя мама или сестра когда-либо рассматривали бы возможность увидеть меня в 720p (или, по крайней мере, у меня не было никаких жалоб в последние несколько лет).

Нет, это не моя сила сбивает ноутбук с ног. Но эй, он указывает на крепление Belkin, чтобы iPhone оставался подключенным через выступ. Фото предоставлено Митчелл Кларк/The Verge

Даже с этим ограничением, я по-прежнему считаю, что крепление Belkin стоит своей цены в 29,95 долларов для всех, кому небезразлично, как оно выглядит на видео, у кого есть iPhone и кто планирует перейти на macOS Ventura, когда оно выйдет в понедельник (и кто не ‘т) Не хочу заморачиваться с настройкой камеры по индивидуальному заказу/штатива/света).