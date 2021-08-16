Кризис в Афганистане – За несколько часов до осени женщины умоляют: «Вы не хотите возвращаться в ту ужасную эпоху»

Около полудня в школе в районе Калай Фаттуллах в Кабуле директор позвонил учителям и попросил их разойтись по домам.

Он только что услышал, что в город прибыли талибы, и учителя, особенно женщины, не хотели оставаться на месте и колебаться.

62-летняя директор школы, которая видела много войн, взлетов и падений, запаниковала, потому что 16 из 20 учителей школы были молодыми женщинами, в основном в возрасте от двадцати до тридцати лет.

«Я не могу рисковать их жизнями», – сказал менеджер. Индийский экспресс. «Они как мои дети, обучающие студентов, которые похожи на моих внуков».

В центре города Шер-э-Нау утренняя очередь в Western Union Transfer была знаком того, что впереди. Мужчины и женщины с восьми утра ждали снятия денег со счетов, потому что слышали, что талибы стоят у ворот города.

И увеличились известия о падении Джелалабада своими страхами и тревогами. Женщина опускает ставни в своем салоне красоты, чтобы поспешить домой – большинство из них знали, что пришло время Кабула.

Для женщин в городе, нет, по всей стране, талибы 1990-х годов – постоянное напоминание о чем-то очень мрачном, о соблюдении законов, которые лишают женщин даже основных прав – от ограничения их передвижения до отказа в образовании до строгих правил. об их платье.

Молодая женщина, учившаяся в частной школе, сказала: «Мы только слышали о той эпохе, и это звучит ужасно. Мы просто не хотим возвращаться в то время, когда нам приходилось сидеть дома и не могли преподавать.

«Женщины всегда несли на себе основную тяжесть правления талибов, – сказала 31-летняя Шабана Нури, телевизионная актриса, которая появлялась в местной рекламе. – Последние 20 лет мы выросли в независимом Афганистане, свободном от режима талибов. даже не помню, как это было в то время. Я просто надеюсь, что мы не вернемся в ту эпоху ».

Новости о прибытии талибов распространились со скоростью лесного пожара, и город запаниковал. Повсюду были пробки, люди попадали в пробки. Остальные поспешили домой, чтобы запастись всем необходимым. Сети мобильной связи также столкнулись с перебоями. К полудню улицы опустели.

Талибан был здесь.