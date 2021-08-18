Кризис в Афганистане: находящийся на пороге исламский эмират бросает вызов Индии | Новости Индии

Нью-Дели: I Талибан Завоевание Афганистана порождает новый исламский эмират на пороге Индии, который, вероятно, станет громоотводом для исламистов во всем мире с последствиями для Индии с точки зрения терроризма и экстремизма.
В отличие от Исламского государства, которое было расположено намного дальше в Ираке и Сирии, Талибан вернулся в непосредственное соседство Индии с террористическими группировками, базирующимися в Пакистане, такими как Аскар-э-Тайба И армия Он уже был обнаружен в Афганистане, при слабом сотрудничестве с вооруженными ополченцами.
Источники выразили уверенность в том, что смогут справиться с растущим давлением в Джамму и Кашмире после использования пакистанскими группировками новых баз и рекрутов для джихада против Индии. Они сказали, что ситуация с безопасностью повлияет на дополнительные проблемы, хотя талибы еще не говорили конкретно о Кашмире.
Текущие обновления афганского кризиса:
Однако оценка Кашмира – это лишь часть более широкой картины, которая станет яснее по мере прояснения политики нового режима. Непредсказуемый режим с плохим пограничным контролем и тренировочными лагерями террористов был бы плохой новостью не только для Индии, но и для всего мира. Может быть легче иметь дело с правительством с более умеренными целями и четким руководством.
Тем не менее, контроль над всей страной будет считаться крупной победой исламских идей, в том числе многих, которые верят в фундаменталистские цели, не говоря уже о более консервативном использовании исламских идей. ислам. Даже в отсутствие талибов Индии приходилось иметь дело с индийскими новобранцами ИГИЛ, которые направлялись в Афганистан в надежде найти свой путь в Ирак.
Еще один фактор, за которым внимательно следят, – это то, что некоторые из трех «расформированных» военнослужащих афганской армии будут делать внимательно. Если они не смогут найти себе место для проживания при новом режиме или если их будут преследовать, они могут стать занозой в плоть для «Талибана», который, по оценкам, возглавляют около 75 000 боевиков. Неоднозначная и непредсказуемая ситуация в Афганистане потребует пристального внимания со стороны индийских агентств и аналитиков.
В отличие от Исламского государства, которое было расположено намного дальше в Ираке и Сирии, Талибан вернулся в непосредственное соседство Индии с террористическими группировками, базирующимися в Пакистане, такими как Аскар-э-Тайба И армия Он уже был обнаружен в Афганистане, при слабом сотрудничестве с вооруженными ополченцами.
Источники выразили уверенность в том, что смогут справиться с растущим давлением в Джамму и Кашмире после использования пакистанскими группировками новых баз и рекрутов для джихада против Индии. Они сказали, что ситуация с безопасностью повлияет на дополнительные проблемы, хотя талибы еще не говорили конкретно о Кашмире.
Текущие обновления афганского кризиса:
Однако оценка Кашмира – это лишь часть более широкой картины, которая станет яснее по мере прояснения политики нового режима. Непредсказуемый режим с плохим пограничным контролем и тренировочными лагерями террористов был бы плохой новостью не только для Индии, но и для всего мира. Может быть легче иметь дело с правительством с более умеренными целями и четким руководством.
Тем не менее, контроль над всей страной будет считаться крупной победой исламских идей, в том числе многих, которые верят в фундаменталистские цели, не говоря уже о более консервативном использовании исламских идей. ислам. Даже в отсутствие талибов Индии приходилось иметь дело с индийскими новобранцами ИГИЛ, которые направлялись в Афганистан в надежде найти свой путь в Ирак.
Еще один фактор, за которым внимательно следят, – это то, что некоторые из трех «расформированных» военнослужащих афганской армии будут делать внимательно. Если они не смогут найти себе место для проживания при новом режиме или если их будут преследовать, они могут стать занозой в плоть для «Талибана», который, по оценкам, возглавляют около 75 000 боевиков. Неоднозначная и непредсказуемая ситуация в Афганистане потребует пристального внимания со стороны индийских агентств и аналитиков.
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