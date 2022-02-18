Кризис в Украине в режиме реального времени: новая атака снарядами требует обострения напряженности | Новости украинско-российского кризиса

Украинские правительственные силы и пророссийские сепаратисты на востоке страны обмениваются новыми обвинениями в обстрелах и других нарушениях режима прекращения огня.

Донецкая Народная Республика сообщила, что обстрелу подвергся удерживаемый повстанцами поселок Петровский ранним утром в пятницу. Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что к стрельбе были причастны несколько так называемых «Луганской Народной Республики».

Со своей стороны, украинское правительство заявило, что в пятницу сепаратисты произвели четыре артиллерийских или минометных выстрела.

Киев и повстанцы ведут боевые действия в Донбассе уже восемь лет, и режим прекращения огня между двумя сторонами регулярно нарушается, но на этой неделе боевые действия усилились на фоне предупреждений со стороны США и их союзников. «Повод» для нападения на Украину.

Вот все последние обновления:

3 минуты назад (10:59 по Гринвичу)

Представитель Кремля говорит, что ситуация в Донбассе «крайне тревожная».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва встревожена сообщениями о жестоких боях на востоке Украины.

«То, что происходит в Донбассе, — новость и очень опасно», — сказал он журналистам.

27 минут назад (10:35 по Гринвичу)

Министр обороны США анонсирует танки Abrams для Польши

Министр обороны Ллойд Остин объявил о планах продать Польше 250 танков Abrams, поскольку Соединенные Штаты предпринимают шаги по укреплению безопасности ключевого восточноевропейского союзника на фоне растущей напряженности вокруг Украины.

«Это самая современная версия «Абрамса», которая обеспечит Польшу самыми передовыми танками», — сказал Остин на пресс-конференции после переговоров в Варшаве, добавив, что сроки поставки обсуждаются.

«Это укрепит наше сотрудничество с польскими вооруженными силами, усилит наши согласованные оборонительные усилия и повысит доверие к другим нашим союзникам по НАТО».

Остин сказал, что танки «Абрамс» укрепят «комплексные усилия Вашингтона и Варшавы по предотвращению». [File: Ints Kalnins/Reuters]

1 час назад (10:00 по Гринвичу)

Вице-президент США Харрис встретится с президентом НАТО в Мюнхене

Сегодня вечером вице-президент США Камала Харрис встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сегодня Харрис также встретится с лидерами Эстонии, Литвы и Латвии. После этого он отправляется на конференцию после трехдневной поездки. Субботняя встреча с Президентом Украины Владимиром Желенским и другими мировыми лидерами.

1 час назад (09:46 по Гринвичу)

НАТО и украинско-российский кризис: пять важных вещей, которые нужно знать

Будущее НАТО находится в центре конфликта между Россией и Западом из-за Украины.

Москва должна гарантировать, что ее соседу, бывшему советскому правительству, будет навсегда запрещено вступать в возглавляемый США военный альянс.

Но западные лидеры заявляют, что не могут допустить эффективного вето на внешнеполитические решения Кремля и защищать натовскую «политику открытых дверей».

Нажмите здесь, чтобы узнать о пяти важных вещах, которые вам нужно знать о проблеме.

2 часа назад (09:29 по Гринвичу)

Украина говорит, что вероятность масштабного повышения «низка»

По оценке Киева, вероятность серьезной эскалации конфликта с Россией будет «низкой», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Наша разведка следит за каждым шагом, который может представлять угрозу для Украины. Мы недооцениваем возможность масштабной экспансии», — заявил Резников украинскому парламенту.

Он сказал, что Россия сосредоточила около 149 000 военнослужащих у границы с Украиной, и скоро прибудет еще несколько тысяч.

2 часа назад (09:25 по Гринвичу)

Путин наблюдает за учениями по ядерному оружию

Российские информационные агентства сообщают, что президент Владимир Путин в субботу будет наблюдать за учениями, связанными с запуском баллистических и крылатых ракет российскими ядерными силами.

«19 февраля 2022 года под руководством главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина пройдёт плановое учение сил стратегической обороны, в ходе которого будут произведены пуски баллистических и морских ракет», — говорится в сообщении. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Министерство заявило, что оно запланировало маневры некоторое время назад, чтобы проверить готовность военного командования и личного состава России, а также надежность ее ядерного и обычного оружия.

Подробнее здесь.

2 часа назад (08:47 по Гринвичу)

Хронология: Как начался недавний украинско-российский кризис?

Напряженность вокруг украинско-российского кризиса сохраняется уже несколько месяцев, а дипломатические усилия по урегулированию ситуации не показывают никаких признаков прогресса.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть хронологию важных событий, которые произошли до сих пор.

2 часа назад (08:39 по Гринвичу)

«Войны можно полностью избежать и в ней нет необходимости»

Министр иностранных дел Испании призвал Кремль принять меры для разрядки нынешнего кризиса, а Москва заверила, что НАТО и ЕС не представляют угрозы для России.

«Ни у НАТО, ни у ЕС нет скрытых планов, скрытых интересов или чего-то необъяснимого», — заявил Мануэль Альберц радиостанции Onda Cero. «Войну можно полностью избежать и она не нужна».

(Аль-Джазира)

3 часа назад (07:35 по Гринвичу)

Главы Минобороны России и США проведут телефонный разговор

Министр обороны России Сергей Шойгу со ссылкой на «Интерфакс» сообщил, что по просьбе США он проведет переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.

4 часа назад (06:40 по Гринвичу)

Россия объявила о выводе войск

Россия заявляет, что начала отводить больше танков и другой бронетехники из районов вблизи границы с Украиной после военных учений.

«Очередной военный эшелон с личным составом и военной техникой частей танковой армии Западного военного округа вернулся в места постоянного базирования в Нижегородской области после завершения плановых учений», — говорится в сообщении Минобороны России.

Отдельно в рамках учений 10 истребителей были отправлены обратно в аэропорты других регионов с Крымского полуострова, который связан с Москвой.

5 часов назад (06:20 по Гринвичу)

Украина зафиксировала 60 нарушений режима прекращения огня за сутки.

Украинские военные сообщают, что поддерживаемые Россией сепаратисты зафиксировали 60 нарушений режима прекращения огня за последние 24 часа, при этом один солдат был ранен.

В заявлении армии говорится, что сепаратисты использовали тяжелую артиллерию, минометы и танки, чтобы открыть огонь по более чем 10 домам.

6 часов назад (05:20 по Гринвичу)

G7 готова к серьезным переговорам с Россией

Группа семи (G7) готова к «серьезным переговорам» с Россией, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербах.

В заявлении, опубликованном в преддверии пятничной крупной конференции по безопасности в Мюнхене, Берлин и его партнеры по группе, включая Канаду, Францию, Италию, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты, заявили, что это мероприятие будет использовано для «послания солидарность». .

«Мы готовы к серьезному диалогу по безопасности для всех», — сказал он. Россия не участвовала в ежегодной конференции до воскресенья.

6 часов назад (05:20 по Гринвичу)

Россия заявила о возвращении пехотных подразделений после учений в Крыму

Интерфакс сообщает, что несколько мотострелковых подразделений, принимавших участие в учениях в Крыму, вернулись на свои базы, сообщает Минобороны России.

Интерфакс сообщил, что после учений войска вернулись в Дагестан и Чечню.

6 часов назад (04:47 по Гринвичу)

Пророссийские боевики обвинили Киев в обстрелах

Поддерживаемые Россией повстанцы на востоке Украины обвинили правительственные силы в обстреле удерживаемой повстанцами территории.

По сообщению Интерфакса, поселок Петровский объявил себя Донецкой Народной Республикой ориентировочно около 03:30 мск.