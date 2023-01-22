Один человек был ответственен за смерть индийского флага, Саид Нурул Хассан, министр образования в правительстве Индиры Ганди в 1970-х годах. Его соглашение с Советами в 1971 году стало похоронным звоном для индийского флага. Индийская система образования начала подвергаться влиянию российских политических ожиданий.

В первой статье этой серии из трех частей об индийской науке в контексте G20 (и G20) мы подчеркнули важность того, чтобы Индия приняла председательство в G20 в этот решающий момент. Мысль о том, что индийская цивилизация приспособилась к личным свободам и свободам, заслуживает повторения, тем более что наука и религия в Индии никогда не конфликтовали друг с другом. С другой стороны, они находились в положительной синергии.

Современной науке, а под этим мы подразумеваем западную науку, поскольку она возникла в другом месте, не хватает философского понимания, присущего нашей цивилизации. Несомненно, современная наука дала нам огромные возможности и многое сделала для облегчения тягот повседневной жизни, но она была разрушительной и жестокой по отношению к нашему народу на социальном, ментальном и психологическом уровне.

При всем уважении к современной науке и ее слуге, современная идея «развития» оказалась полезной во многих смыслах для решения всех основных проблем, которые мы видим вокруг себя сегодня. К ним относятся война и террор, неравенство, экологический кризис, истощение природных ресурсов и, самое главное, отсутствие веры среди образованных классов.

Мы также намекнули в конце первой статьи, что не все так хорошо в индийской науке. Любой, кто желает увидеть лучшие дни для индийской науки, должен быть яростным критиком того, как индийская наука управляется, совершенствуется и организуется в этой стране.

Есть три вещи, которые пошли не так с индийским флагом и управлением им.

Во-первых, когда Индия обрела независимость от колониального господства в 1947 году, ресурсов не хватало. Гранты или выделения для флага не были приоритетом новой независимой нации. У молодой страны было слишком много проблем, которые нужно было решать сразу. Исторически сложилось так, что лучшая наука возникла в странах или королевствах, которые выделяли огромные ресурсы на научные исследования. Индия, 2000 лет назад; Америка век назад и Европа несколько веков назад. Куда бы мы ни пошли, самые богатые страны мира делают лучшую науку.

Распространенным контраргументом вышеизложенному может быть такой простой: «Как и почему такие люди, как К. В. Раман, получили Нобелевскую премию, да еще и в то время, когда Индия была колонией и совсем небогата?» Эта идея и линия вопросов не только неверны, но и вызывают странное чувство самоуспокоенности по поводу наших прошлых достижений. Даже самые бедные страны породили блестящие умы и будут продолжать это делать. Эти примеры превосходства иногда повторяются, независимо от социальных, экономических и политических условий, которые может создать общество вокруг них.

Его не следует воспринимать как представитель чего-либо.

Во-вторых, самым большим препятствием для научных изысканий является колониальный менталитет, которым мы, индийцы, все еще обладаем сегодня. После двух мировых войн в научных исследованиях доминировали Соединенные Штаты. Подчиненные страны, такие как Великобритания, Япония и Германия, начали получать гранты от американцев на аналогичные мероприятия. Эти страны установили правила для всего мира. Американский способ занятия наукой стал «законным» способом занятия наукой. Однако сегодня этому постепенно бросают вызов, поскольку в мире появляются разные полюса сил, что делает его действительно многополярным.

Однако простое наличие достаточных ресурсов само по себе не означает, что наука развивается должным образом. Эта наукоемкая наука представляет собой метод грубой силы, который в первую очередь ориентирован на быстрое получение результатов и иногда может быть излишним. Сегодня достаточно распространена тенденция получения постдокторских исследований в Германии, Японии, США и Великобритании, фактически следуя западной модели. Наши социальные установки сильно отличаются от западных. Следовательно, деколонизация является обязательным условием индийской науки.

В-третьих, был один человек, больше, чем кто-либо другой, ответственный за смерть индийского флага. Это был Саид Нурул Хассан, министр образования в правительстве Индиры Ганди в 1970-х годах. Его соглашение с Советами в 1971 году (которое коммунисты в Индии одобрили и поддержали с политической точки зрения) стало похоронным звоном для индийского флага. Индийская система образования начала подвергаться влиянию российских политических ожиданий. Хасан был исполнителем этой темной программы, которая была системно интегрирована в систему. Марксистско-ленинский подход к науке получил платформу в Индии из-за политической обстановки 1970-х годов.

Без превосходной науки не может быть техники. К сожалению, многие научные достопримечательности Индии являются результатом научных знаний, заимствованных у других народов. Это не результат нашего изначального гения. В то время как Индия отмечает появление таких высокооплачиваемых генеральных директоров-эмигрантов, как Сундар Пичаи и Сатья Наделла, мы должны сосредоточиться на производстве местных дальновидных лидеров, таких как Марк Цукерберг и Илон Маск. Высокооплачиваемый генеральный директор не отражает каких-либо достижений в области науки и техники. Нам нужны стартапы, основанные на DeepTech. Евангелизация в этих строках необходима.

Помимо всего этого, индийская бюрократия расслаблена и непринужденна. Политическое вмешательство и нежелание проводить глубокие реформы способствовали общему сценарию: сегодня индийский флаг находится в беспорядочном состоянии. В мировом рейтинге наши университеты намного ниже западных университетов. Цитаты из статей одного автора в лучшем случае посредственны. Объем опубликованных статей просто не имел бы значения, если бы они не цитировались.

Сочетание колониального менталитета, находящегося под влиянием коммунизма и сдерживаемого несовершенно применяемой системой резервирования (чья реальная полезность нуждается в улучшении), ограничило рост научного мастерства в нашей великой нации. Индии необходимо добиться политической воли для реформирования вышеупомянутого. Как нам это сделать? Мы надеемся, что этот вопрос будет рассмотрен в третьей и заключительной части этой серии из трех статей об индийской науке в контексте G20.

Гаутам Р. Дезираджу работает в Индийском институте науки в Бангалоре и является членом Группы взаимодействия S20 при правительстве Индии.

Шаран Сети — участница проекта S20 Индийского института науки.