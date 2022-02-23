Кризис на Украине: Какие санкции введены против России? | Новости российско-украинского кризиса

Запад, Япония и Австралия ввели новые санкции против России за ввод войск в сепаратистские районы восточной Украины.

Если Москва начнет полномасштабную оккупацию своего соседа, есть угрозы новых санкций.

Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония объявили о своих планах по борьбе с банками и богатыми людьми, а Германия приостановила строительство крупного газопровода из России на фоне самого серьезного кризиса безопасности в Европе за последние десятилетия.

Дополнительные американские войска были передислоцированы в страны Балтии на границе с Россией в восточной части НАТО, а российские силы двинулись в удерживаемые повстанцами районы восточной Украины после признания президентом Владимиром Путиным Донецка и независимости. Луганские сепаратистские районы вопреки американским и европейским требованиям.

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Вот список санкций, введенных на сегодняшний день против России:

Соединенные Штаты

В рамках того, что он назвал «первой частью» санкций, президент Джо Байден подписал в понедельник указ, который еще больше нацелит санкции на любую компанию в российском секторе финансовых услуг.

Более 80 процентов ежедневных операций с иностранной валютой в России и половина ее торговли осуществляются в долларах США.

Вашингтон разрешил двум российским государственным банкам — ВЭБу и Промсвязьбанку — и запретил им торговать на рынках США и Европы. Оба российских банка считаются особенно близкими к Кремлю и российским военным, их активы превышают 80 миллиардов долларов.

Это включает замораживание всех активов этих банков, находящихся под юрисдикцией США.

Начиная со среды, под санкции попадают «элиты» страны и их семьи, а также гражданские лидеры в российской иерархии.

Соединенное Королевство

Во вторник Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и трех российских миллиардеров: Геннадия Тимченко, Бориса Роттенберга и Игоря Роттенберга.

Ротенбергс является совладельцем группы SGM, занимающейся строительством нефтегазовой инфраструктуры. Тимченко является владельцем частной инвестиционной компании Volga Group.

Банки: Росия Банк, ИС Банк, Дженерал Банк, Бромсвязьбанк и Черноморский банк.

Госсекретарь Лисбет заявила, что Великобритания не позволит России продать свой суверенный долг в Лондоне.

«Мы готовы пойти еще дальше, если Россия не отступит от края», — сказал он. «Мы сократим возможности российского правительства и российских компаний по привлечению средств на наших рынках, запретим экспорт высоких технологий и изолируем российские банки от мировой экономики».

Германия

Канцлер Германии Олаф Шоулз объявил, что приостанавливает процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» из России — долгожданная выгодная сделка Москвы, но критикуемая США за повышение доверия Европы к российским энергоносителям.

Проект стоимостью 11,6 млрд долларов принадлежит «Газпрому», российской государственной газовой компании.

Украина

Украинский парламент одобрил введение санкций в отношении 351 россиянина, в том числе депутатов, которые признали независимость удерживаемых сепаратистами территорий и используют российские войска на востоке Украины.

Санкции ограничивают все возможные виды деятельности, особенно въезд в Украину, запрещая доступ к имуществу, капиталу, имуществу и лицензиям на ведение бизнеса.

Европа

Во вторник федерация, состоящая из 27 членов, единогласно объявила о первоначальных санкциях, направленных против 351 российского политика и 27 российских чиновников и компаний из оборонного и банковского секторов, которые проголосовали за признание двух сепаратистских территорий в Украине.

Они также стремились ограничить доступ Москвы к капиталу и финансовым рынкам ЕС.

Япония, Австралия

Обе страны объявили, что причастным к оккупации Украины грозит суровое наказание.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил членов Совета безопасности России в том, что они «вели себя как головорезы и хулиганы».

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что санкции Японии включают запрет на выпуск российских облигаций в Японии, замораживание активов некоторых россиян и ограничение поездок в Японию.