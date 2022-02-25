Кризис на Украине: Россия не достигает ни одной из своих основных целей и теряет 450 рабочих, заявил министр обороны Бен Уоллес | Новости мира

По словам министра обороны Великобритании, за первые 24 часа вторжения в Украину Россия не преследовала ни одной из своих ключевых целей и потеряла более 450 человек личного состава.

Бен Уоллес заявил Sky News, что президент России Владимир Путин «хочет оккупировать всю Украину», так считает правительство Великобритании.

Но он сказал, что Россия «отстала от многообещающего графика» в военных действиях против своих соседей.

«Наша оценка такова, что на сегодняшнее утро Россия не взяла ни одну из своих ключевых целей», — сказал министр обороны.

«На самом деле он отстает от своего многообещающего графика. Они потеряли 450 сотрудников.

«Один из примечательных аэропортов они пытались захватить с помощью своих элитных спецназовцев. [special forces] Взять не удалось, фактически украинцы его вывели.

«Итак, вопреки громким заявлениям России и даже мнению президента Путина, я думаю, что украинцы каким-то образом освободятся и мобилизуются для его дела, он совершенно неправильно это понял.

«Российские военные не смогли достичь своей главной цели в первый день».

Киев подвергся «ужасным ракетным обстрелам», поскольку вторжение России продолжается уже второй день — объявления в прямом эфире

Используйте браузер Chrome для более доступного видеоплеера



0:18

Большой взрыв виден в Киеве



Основные улучшения:

⁇ Российские войска захватывают бывшую Чернобыльскую АЭС

Киев «может быть в осаде» — Блинкен

⁇ Премьер-министр Великобритании ввел «самые большие санкции» против России

⁇ США объявили о санкциях после того, как 7000 военнослужащих отправятся в Германию

⁇ Русское наступление подобно фашистской Германии во Второй мировой войне – Президент Украины

⁇ Финал Лиги чемпионов перенесли из России

Изображение:

Место, где до сих пор наносили удары российские войска



Премьер-министр беседует с лидерами НАТО

Премьер-министр Борис Джонсон напал на Россию в четверг, назвав ее «самым большим эмбарго, когда-либо введенным правительством Великобритании» после нападения на Украину.

Сегодня в 14:00 он присоединится к виртуальной встрече лидеров НАТО, чтобы обсудить ситуацию после переговоров с президентом Украины Владимиром Желенским.

«Президент Желенский проинформировал премьер-министра о последних военных событиях России, в том числе о ракетных и артиллерийских обстрелах украинских городов и ужасающих событиях в Киеве сегодня утром», — сказал представитель Даунинг-стрит.

«Премьер-министр заверил президента Желенского, что мир потрясен тем, что делает Путин.

«Он отдал дань уважения героизму и героизму украинского народа, который выступил против жестокой пропаганды России, и выразил глубочайшие соболезнования погибшим».

Г-н Желенский отправился в Twitter после разговора с г-ном Джонсоном, чтобы сказать, что его стране нужна «больше поддержки со стороны союзников, чем когда-либо».

«Мы требуем от Российской Федерации эффективных контрмер», — сказал он. «Барьеры должны быть усилены».

Изображение:

Украинские военные охраняют подбитый бронетранспортер на окраине Харькова.



Путин сравнил его с Гитлером

Агрессия России против Украины началась даже после недавних дипломатических операций, направленных на то, чтобы заставить Путина вывести свои войска от границ Украины.

Но Уоллес в беседе со Sky News отверг мнение о том, что западные страны потерпели неудачу в своих усилиях избежать конфликта.

Министр обороны использовал газетное интервью ранее в этом месяце, чтобы предположить, что кризис на Украине имел место «мюнхенские беспорядки».

Объясняя эти комментарии, он сказал: «Я имею в виду не мир, а Мюнхен 1938 года, когда упоминаю, что у Адольфа Гитлера был план оккупации частей Европы.

«И вся дипломатия заключается в том, чтобы попытаться купить подставное лицо. Путин начал это много-много месяцев и уж точно больше года.

«Неважно, как сильно мы старались, мы все приложили невероятные усилия… это не имеет значения».

Уоллес обвинил Москву либо в жадных попытках присоединить Украину к Российской Федерации, либо в том, что она фактически узурпировала землю президента Путина.

Следите за ежедневным подкастом подкасты Apple, подкасты гугл, Спотифай А также Оратор

Г-н Уоллес заявил, что г-н Путин «явно нарушил международное право» своими действиями на Украине.

«Он либо оккупирует, либо пытается оккупировать суверенную страну, которая, по его мнению, ошиблась», — сказал он.

«По его мнению, ошибка, которую они совершили, заключалась в том, что они не выбрали Кремль в качестве пути к своему будущему. Это все, что они сделали».

Мистер Уоллес, который был на этой неделе Я слышал, как г-н Путин сказал, что он «полностью ушел» на Украину.Он добавил: «Путину не нужно этого делать, он не хочет оккупировать — он хочет сейчас — суверенную нацию.

«Тогда это просто стало известно нам.

«Некоторые из нас поняли, — я на днях сделал несколько замечаний по поводу президента Путина, — что он не сделал ничего логичного.

«Он что-то делает со своим эго и своим наследием».

Путин не остановится после Украины

В другом радиоинтервью г-н Уоллес предположил, что г-н Путин мог бы обратить свое внимание на прибалтийские государства Литвы, Латвии и Эстонии после Украины.

«Он не остановится… он будет использовать все, что есть в странах Балтии. Он не верит, что страны Балтии — это настоящие нации», — заявил министр обороны BBC Radio 4.

Г-н Уоллес отверг призывы к западным союзникам ввести запретную для полетов зону над Украиной.

«Чтобы создать бесполетную зону… я должен поставить британские военные самолеты прямо против российских боевых самолетов», — сказал он.

«НАТО должно эффективно объявить войну России, потому что вы сделаете именно это».

Министр обороны подчеркнул, что несколько стран поставили Украине зенитные ракеты, которые «явно сбили несколько российских самолетов».

Правительство призывает рабочих «идти дальше» в отношении санкций

Лидер лейбористов сэр Кир Стормер заявил, что правительство хочет «идти дальше», чем недавние санкции.

«В прошлом мы были недостаточно сильны, чтобы ответить Путину», — сказал сэр Хайр Sky News.

«У него сложилось впечатление, что выгоды от его занятий перевешивают затраты.

«Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Пакет мер, который мы вводим в действие сейчас, должен быть достаточным не только для изоляции России, но и для вывода ее из строя».