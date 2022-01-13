Кризис на Украине: США предупреждают о «военных криках» на фоне безрезультатных переговоров с Россией

И американские, и российские официальные лица с недоверием отнеслись к переговорам после состоявшейся в четверг встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Была надежда, что третья сессия, которая будет включать в себя недельную интенсивную встречу между США и их союзниками по НАТО, побудит Россию идти по пути «замедления роста и дипломатии», а не мобилизации десятков тысяч российских военнослужащих. На границе с Украиной.

Но российские официальные лица отреагировали на уход с встреч с разочарованием и нетерпением, заявив, что США и НАТО готовы отказаться от обсуждения отказа выполнить ключевые требования Москвы: Украина никогда не будет допущена к членству в НАТО, а ее расширение в Восточной Европе гарантировано. США и их союзники по НАТО неоднократно заявляли, что подобные предложения Москвы не являются инициативой.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что переговоры зашли «в тупик или разошлись во взглядах» из-за того, что США и НАТО не ответили на требования Москвы никогда не вступать в НАТО, сообщает российское государственное СМИ ТАСС. Рябков сказал, что, хотя Соединенные Штаты предложили продолжить переговоры после этой недели, он не видит причин для продолжения переговоров обеими сторонами.

После заседания в четверг посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил журналистам, что «барабанная дробь войны звучит громче, а риторика намного короче». «Мы должны отнестись к этому очень серьезно», — сказал Карпентер, имея в виду присутствие российских войск на границе с Украиной. «Мы должны быть готовы к событию, которое может привести к увеличению». Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, председатель ОБСЕ, предупредил после встречи в четверг, что «риск войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет». READ Россия заявляет, что в ближайшее время не планирует признавать иностранные рабочие места Дипломатические усилия на этой неделе, в том числе отдельные встречи между Россией и США, НАТО и ОБСЕ, направлены на сдерживание России от возможной оккупации Украины. Но сейчас Россия не пообещала вывести от границы более 100 000 военнослужащих, а на этой неделе российские военные провели учения по стрельбе прямой наводкой на границе. Группа решила, какой путь изберет Владимир Путин. Когда официальные лица США вступают в переговоры, они не знают, активизирует ли Россия свою дипломатию или планирует использовать заседания в качестве предлога для военных действий. «Жюри решило, по какому пути пойдет Владимир Путин», — заявил в четверг MSNBC министр иностранных дел Энтони Блинкен. «Собирается ли он выбрать путь дипломатии и диалога для решения некоторых из этих проблем или продолжит конфликт и агрессию?» Пока неясно, что планируют делать США, если Россия не вторгнется в Украину. Всю неделю официальные лица США заявляли, что Россия столкнется с беспрецедентными последствиями, если вторжение произойдет. Но администрация Байдена не планирует возлагать на Россию какие-либо издержки в качестве сдерживающего фактора. Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел заявил, что это отношение ничего не изменит. «Я не думаю, что есть какое-либо намерение вводить санкции или последствия до действий России на местах. Я не думаю, что это конструктивный путь», — сказал чиновник CNN. «Если у нас будет право наложить эти эффекты после увеличения, я думаю, мы сохраним иностранную валюту». Венди Шерман, заместитель госсекретаря по делам делегации США, заявила журналистам после переговоров в НАТО, что русские еще не знают, каким будет их следующий шаг. На протяжении переговоров на этой неделе Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что дипломатия не сработает, пока Россия не активизируется, а Шерман в понедельник определил, что Соединенные Штаты должны отправить свои войска обратно на базу или «сообщить Соединенным Штатам, какие учения проводятся и какие их цель». Там есть. « READ Последние военные учения России посылают сигнал талибам и соседям Афганистана После встречи в среду с представителями НАТО Шерман заявил, что Россия не обещала никакого расширения. Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена ясно дали понять, что ожидают продолжения переговоров в будущем, не уточнив, как они будут выглядеть. «Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего взаимодействия с Российской Федерацией в ближайшие дни. Мы надеемся, что взаимодействие состоится, и мы надеемся, что этот дипломатический путь продолжится, но, что более важно, мы надеемся, что оно окупится», — заявил Госдепартамент. пресс-секретарь Нейт Прайс. Среда. Россия заявила, что требования Соединенных Штатов неприемлемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заявил, что требования США «неприемлемы». «Я не думаю, что нам нужно объяснять, насколько такие требования неприемлемы. Конечно, мы их обсуждать не будем», — сказал Лавров. Официальные лица США надеются, что обсуждение областей, представляющих взаимный интерес между Россией и Соединенными Штатами, включая прозрачность в отношении ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет и военных учений, продолжится в рамках дипломатических переговоров. Лидеры НАТО отметили в среду, что Россия впервые за два года согласилась на встречу с коалицией и что они присутствовали на четырехчасовой встрече, которая оказалась дольше, чем планировалось. «Российская делегация почти четыре часа просидела на встрече 30 стран, и они это сделали, и я бы сказал, что это была непростая задача», — сказал он в среду. Но если бы создалось впечатление, что Россия может пойти на компромисс, Россия бы быстро остыла. «США и их союзники по НАТО не готовы встречаться с Россией по половине основных вопросов», — заявил Рябков государственному информационному агентству ТАСС в четверг. «Главная проблема заключается в том, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не готовы удовлетворить наши основные требования ни под каким предлогом и по какой бы то ни было причине». READ Россия и Китай приступают к реализации своего крупнейшего проекта в области атомной энергетики 19 мая. Перед переговорами Блинкен ранее на этой неделе предупредил, что никакого прогресса не будет «в случае эскалации перестрелок в Украине». Поскольку Россия и НАТО проходят мимо друг друга, язык, который они используют, объясняет, насколько они далеки друг от друга. За несколько недель до встреч Россия предложила конкретную формулировку соглашения и назвала их «переговорами», в то время как Шерман возразил, что в том, что он назвал «переговорами», не было выдвинуто никаких официальных условий. Ранее на этой неделе Шерман заявил, что не знает, являются ли трехдневные переговоры хорошим предзнаменованием для русских или предлогом для попытки оправдать будущие военные действия. «Однако, если Россия уйдет, станет ясно, что они никогда не проявляли активности в дипломатии», — сказал он. «Поэтому мы совместно готовимся к каждому мероприятию».

Анна Чернова из CNN, Захра Улла и Мик Гровер внесли свой вклад в отчет.