«Кризис прав»: в отчете Amnesty задокументированы нарушения в Никарагуа | Новости прав человека

Правительство президента Даниэля Ортеги подвергается критике за преследование диссидентов и укрепление своей власти.

Правозащитная организация Amnesty International предупредила, что правительство президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо углубляет репрессии в центральноамериканском государстве.

В отчете, опубликованном во вторник, организация заявила, что правительство причастно к нарушениям, таким как произвольные задержания, пытки и лишение диссидентов гражданства.

«Мы показали продолжающиеся репрессии, которым подвергается никарагуанское общество, и различные модели нарушений прав человека, с которыми сталкиваются люди, которые осмеливаются высказываться», — сказала Эрика Гевара Росас, директор Amnesty International в Amnesty International. Новый выпуск.

Правительство Ортеги обвиняют в консолидации власти и подавлении инакомыслящих с апреля 2018 года, когда протесты против жесткой экономии против сокращения пособий по социальному обеспечению были встречены негативной реакцией правительства, в ходе которой сотни людей были убиты и задержаны.

В нашем отчете объясняется основная тактика — чрезмерное применение силы, применение уголовных законов для несправедливой криминализации инакомыслия, нападения на гражданское общество и принудительное изгнание — которые правительство использовало для того, чтобы заставить замолчать любые критические голоса. уже вышел 👇 https://t.co/ww6NOH5ahc — Международная амнистия (амнистия) 18 апреля 2023 г.

В отчете говорится, что правительство продолжало «расширять и заново изобретать» эти модели репрессий с помощью различных методов, включая чрезмерную силу, нападения на организации гражданского общества и использование судебных органов для преследования противников.

Кай Талер, профессор глобальных исследований Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, сказал Al Jazeera, что репрессии в Никарагуа способствовали региональной тенденции к упадку демократических свобод, которая также затронула соседние страны, такие как Сальвадор и Гватемала.

«Способность Ортеги и Морелло консолидировать авторитарный режим и сохранить власть, несмотря на жестокие репрессии и международное давление, может только убедить других лидеров в том, что они могут приступить к демонтажу демократических институтов или преследованию противников без особого страха», — сказал Талер в ответ на письменные вопросы.

В своем отчете во вторник Amnesty International заявила, что правительство Ортеги «взяло под контроль» систему правосудия, проводя «несправедливые судебные процессы над людьми, которых просто считают критически настроенными по отношению к правительству».

В феврале никарагуанский суд лишил гражданства 94 изгнанных диссидентов, что было признано незаконным агентством ООН по делам беженцев.

«Международное право запрещает произвольное лишение гражданства, в том числе по расовым, этническим, религиозным или политическим мотивам», — говорится в тогдашнем пресс-релизе агентства.

Это решение было принято вскоре после того, как правительство выслало 222 политических заключенных, отправив их в Соединенные Штаты и вынудив их покинуть страну.

Согласно отчету, организации гражданского общества, правозащитники и независимые СМИ также пострадали от преследований, лишения юридического статуса и рейдов со стороны полиции.

«Состояние гражданского общества и журналистики ужасно из-за систематического размывания гражданского пространства правительством в последние пять лет», — заявила во вторник «Аль-Джазире» Ирен Куэльяр, исследователь Amnesty International по Центральной Америке.

Хотя Куэльяр отметила, что правозащитники продемонстрировали «замечательную стойкость» и часто продолжают свою работу за пределами страны, она отметила, что мирные протесты внутри Никарагуа «стали опасными и практически невозможными без серьезных последствий».

Администрация Ортеги также критиковала другие правительства за заявления, критикующие их репутацию в области прав человека. Во вторник, например, Европейский Союз отпраздновал Пятая годовщина Протесты 2018 года, осуждающие «систематическое подавление» инакомыслящих в Никарагуа.

В ответ правительство Никарагуа объявило, что отзовет свое одобрение посла ЕС в стране. Он также раскритиковал Европейский Союз как «навязчивый, дерзкий и бесстыдный».

Ортега впервые стал президентом в 2007 году, но на протяжении десятилетий он был центральной фигурой в никарагуанской политике. Он был лидером левой сандинистской повстанческой группы, свергнувшей поддерживаемую США диктатуру Анастасио Сомосы в 1979 году.

Однако теперь Ортегу обвиняют во многих тех же преступлениях, что и Сомосе: пытках, насильственных исчезновениях и устранении политических оппонентов.

В прошлом году бывший лидер сандинистов и потенциальный кандидат в президенты Уго Торрес скончался в тюрьме в возрасте 73 лет после ареста вместе с несколькими оппозиционными политиками.

В прежние дни, когда они были повстанцами, сражавшимися с правительством Сомосы, Торрес однажды возглавил дерзкий рейд, чтобы освободить Ортегу из тюрьмы.