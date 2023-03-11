Кризис BBC обостряется, поскольку игроки и звезды сплачиваются за Линекера

Лондон (AFP) – BBC была вынуждена отменить большую часть своих спортивных программ на выходных, поскольку сеть изо всех сил пыталась остановить эскалацию кризиса из-за отстранения футбольного ведущего Гэри Линекера от комментариев, критикующих новую политику британского правительства в отношении предоставления убежища. .

Поскольку игроки Премьер-лиги и ведущие Би-би-си все чаще поддерживали Линекера и отказывались появляться в эфире в субботу, британская национальная телекомпания столкнулась с обвинениями в политической предвзятости и подавлении свободы слова, а также с похвалами со стороны некоторых консервативных политиков.

Вещательная компания заявила, что в эти выходные будет транслировать только «ограниченные спортивные программы» после того, как ведущие нескольких ее популярных спортивных программ отказались выступать в знак солидарности с Линекером. Экс-капитан сборной Англии дисквалифицирован. Из «Матч дня», популярного футбольного шоу, через пост в Твиттере, противопоставляющий язык законодателей иммигрантам. к тем, которые использовались в нацистской Германии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые прокомментировал шторм, сказав: «Гэри Линекер был фантастическим футболистом и талантливым ведущим. Я надеюсь, что нынешняя ситуация между Гэри Линекером и BBC может быть разрешена в свое время, но это их право». , а не правительства».

Вместо всестороннего субботнего освещения самой известной лиги мира BBC не проводила предварительных передач по радио или телевидению и не подвела итоги финальных матчей Премьер-лиги ранним вечером. Телевизионная программа в обеденное время «Футбол в центре внимания» была заменена повтором шоу антиквариата «Охота за скидками», а вечерняя «Финальный счет» была заменена на «Ремонтную мастерскую».

Футбольные фанаты, которые смотрят «Матч дня» — вечернюю программу, которая существует в Британии вот уже 60 лет, — получат 20-минутное шоу вместо того, которое обычно длится около полутора часов. Не будет комментариев к матчам и присутствия в студии некоторых из крупнейших звезд британского футбола, которые решили поддержать Линекера, а не работать.

Послематчевых интервью с игроками также не будет. Ассоциация профессиональных футболистов заявила, что некоторые игроки хотели бойкотировать это предложение, и в результате «игроки, участвующие в сегодняшних матчах, не будут обязаны принимать участие в интервью «Матч дня».

Федерация заявила, что это «логичное решение», позволяющее избежать наказания игроков за нарушение своих обязательств в отношении вещания.

BBC заявила, что «сожалеет об этих изменениях, которые, как мы понимаем, разочаруют любителей спорта BBC. Мы прилагаем все усилия, чтобы разрешить ситуацию, и надеемся сделать это в ближайшее время».

62-летний Линекер был известен в Британии еще до того, как стал главным ведущим «Матч дня» в 1999 году.

Один из самых знаменитых английских футболистов, он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1986 года и завершил свою международную карьеру, забив 48 голов в 80 матчах за сборную Англии.

Уйдя из карьеры, включавшей выступления в «Барселоне», «Тоттенхэме», «Эвертоне» и «Лестере», Линекер стал одним из самых влиятельных деятелей британских СМИ и самой высокооплачиваемой звездой BBC, заработав в прошлом году 1,35 миллиона фунтов стерлингов (1,6 миллиона долларов).

Линекер, заядлый пользователь социальных сетей с 8,7 миллионами подписчиков в Твиттере, давно раздражает правоцентристских политиков и активистов своими либеральными взглядами, в том числе критикой решения Великобритании покинуть Европейский союз.

Последний спор начался с твита во вторник от аккаунта Линекера, в котором план правительства по задержанию и депортации мигрантов, прибывающих на лодке, описывается как «невероятно жестокая политика, нацеленная на наиболее уязвимых, с языком, мало чем отличающимся от того, что использовалось в Германии в 1930-х годах».

Консервативное правительство назвало сравнение Линекера с нацистами оскорбительным и неприемлемым, а некоторые законодатели заявили, что его следует уволить.

В своем заявлении в субботу Синак удвоил политику своей партии.

Он сказал: «Как премьер-министр я должен делать то, что считаю правильным, но при этом уважать то, что не все всегда будут согласны. Вот почему я недвусмысленно подходил к остановке лодок».

Сунак сказал, что это единственный способ «разорвать этот круг страданий раз и навсегда».

Он добавил: «Для решения этой проблемы нет простых ответов, но я считаю, что лидерство заключается в принятии трудных решений для решения проблем. Я знаю, что не все всегда согласятся, но я думаю, что это справедливо и правильно».

В пятницу BBC заявила, что Линекер «сделает шаг назад» от «матча дня» до тех пор, пока у него не будет «согласованной и четкой позиции в отношении использования им социальных сетей». Линекер пока не давал публичных комментариев, а в субботу отправился в свой родной город Лестер, чтобы посмотреть матч «Лестер Сити» с «Челси» в английской премьер-лиге. Зрители приветствовали его аплодисментами, когда он прибыл на матч, в котором «Челси» выиграл со счетом 3:1.

Обязанностью 100-летней BBC, которая финансируется за счет лицензионных сборов, уплачиваемых всеми домохозяйствами, имеющими телевидение, является беспристрастность в освещении новостей, а сотрудникам новостей BBC запрещено выражать свои политические взгляды.

Линекер, как фрилансер, который не занимается новостями или текущими событиями, не связан теми же правилами и иногда раздвигал границы того, что Би-би-си считает приемлемым. В прошлом году BBC обнаружила, что Linker нарушил свои правила нейтралитета, опубликовав твит о предполагаемых пожертвованиях России от консерваторов.

Беспристрастность Би-би-си недавно подверглась критике в связи с разоблачениями того, что ее председатель Ричард Шарп — спонсор тори — помог оформить кредит для тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона в 2021 году, за несколько недель до того, как Шарп был назначен на работу Би-би-си по рекомендации правительства.

Бывший генеральный директор Би-би-си Грег Дайк заявил, что сеть «подорвала доверие к себе», уступив давлению правительства.

Кейр Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии, заявил, что Би-би-си «уступает» политическому давлению со стороны депутатов-консерваторов.

«Они были так неправы в этом, — сказал он, — и теперь они так разоблачены». ___

Спортивный обозреватель AP Стив Дуглас внес свой вклад в эту историю.

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