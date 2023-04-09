Криптобиржи должны делиться пользовательскими данными с Россией, требует генеральный прокурор

Генеральный прокурор страны настаивал на том, чтобы биржи цифровых активов были обязаны предоставлять информацию о пользователях российским правоохранительным органам. Чиновник добавил, что обращение криптовалют в РФ должно регулироваться для противодействия отмыванию денег.

Криптовалютные биржи должны отчитываться перед российскими властями, заявил генпрокурор

Глава Генпрокуратуры страны Игорь Краснов обязал криптопровайдеров регистрироваться в России, а биржи — делиться информацией о своих пользователях с российскими спецслужбами.

Он также считает, что предоставления криптовалютам статуса собственности по российскому законодательству недостаточно для борьбы с легализацией преступных доходов. Краснов подчеркнул их ограничения перед лицом проблем, связанных с их использованием в незаконных целях.

Цитируется по журналу «Финансовая безопасность», издаваемому Службой финансового надзора России, Росфин мониторингДалее ведущий юрист пояснил, что сложная геополитическая ситуация увеличивает риски использования уязвимостей, связанных с цифровыми активами.

Игорь Краснов призвал включить криптовалюты в уголовное законодательство России, признав их преступлением и посягательством, а также установить порядок их изъятия, хранения и изъятия государством.

Криптовалютные активы и связанные с ними операции еще не регулируются в значительной степени в России, где законодатели и другие органы все еще рассматривают свой подход. Большинство государственных органов поддерживают ограничительный режим, препятствующий их свободному обращению, при этом легализуя определенные виды деятельности, такие как добыча полезных ископаемых и платежи в трансграничных расчетах и ​​торговля в рамках специальных правовых режимов.

Законопроект о майнинге криптовалют все еще находится на рассмотрении в Государственной Думе, нижней палате российского парламента. Отчеты в прошлом месяце показали, что законодатели рассматривают возможность введения уголовной ответственности для майнеров, уклоняющихся от уплаты налогов и не сообщающих правительству о цифровых активах.

Предложение, исходившее от Министерства финансов, вызвало реакцию Российской ассоциации криптоиндустрии, которая потребовала разъяснений и предупредила, что Россия может отстать от других стран, если Москва сохранит свою строгую позицию в отношении регулирования криптовалют.

Думаете, Россия заставит вас регистрировать криптовалютные биржи и передавать данные пользователей правоохранительным органам? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев, журналист из технически подкованной Восточной Европы, любит цитату Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, и более того, я есть». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.



Вспомогательные средства изображения: Shutterstock, Pixabe, WikiCommons

Отказ: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение купить или продать, а также не рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Биткойн.com Не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, продуктам или услугам, упомянутым в этой статье.