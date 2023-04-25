Криптовалютная биржа Binance снимает ограничения для пользователей и транзакций российских Visa и Mastercard: отчет

Когда Binance объявила о 10 000 евро максимум Для пользователей внутри России я упомянул, что «пятый пакет ограничительных мер Евросоюза против России» требует ограничений. Пока санкции остаются в силе, этого ограничения на Binance, по сообщениям СМИ, больше нет, как и запрета на российские банковские карты. Однако в прошлом месяце Binance запретила одноранговую (p2p) торговлю долларами и евро для граждан и резидентов России, оставив только вариант с российским рублем. Представитель Binance подтвердил, что это ограничение все еще существует.