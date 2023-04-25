Криптовалютная биржа Binance снимает ограничения для пользователей и транзакций российских Visa и Mastercard: отчет

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, уже более года незаметно снимает ограничения для граждан и резидентов России. В марте 2022 года после Евросоюз ввел санкции О России в ответ на ее атаку на Украину, Binance объявить Он не поддерживает депозиты с карт Visa и Mastercard, выпущенных в России, а также любые депозиты Visa и Mastercard, сделанные в России.
Теперь, похоже, ограничение снято: пользователи могут вносить российские рубли, евро, британские фунты стерлингов и другую валюту с банковских карт, выпущенных в России, новостной сайт о криптовалютах Forklog упомянул в субботу.
Ранее в апреле российские пользователи тоже упомянул Binance повысила лимиты для счетов с балансом более 10 000 евро для пользователей из России. Биржа не опубликовала официального заявления относительно каких-либо из этих изменений.
Когда сегодня CoinDesk связался с представителем Binance, он прямо не подтвердил и не опроверг снятие ограничений, но заявил в электронном письме: «Применяются все существующие ограничения, связанные с санкциями против граждан России со стороны платформы и ее юридических лиц в Европейском Союзе. в полном объеме.»
Запрет на российские банковские карты в прошлом году был введен после того, как Европейский Союз и США ввели санкции в связи с вторжением России в Украину. Большинство российских банков отключены от международной сети межбанковских расчетов SWIFT.
Весной прошлого года Евросоюз расширил свои санкции и запретил криптовалютным сервисам обслуживать российских пользователей с остатками на счетах более €10 000. Осенью этот порог был Исключенный, что делает невозможным использование гражданами и резидентами России любых сервисов шифрования, зарегистрированных в Европейском Союзе. Немедленно, местные биткойны, Crypto.com И Blockchain.com Российские пользователи сообщили, что их учетные записи скоро будут заблокированы.
Когда Binance объявила о 10 000 евро максимум Для пользователей внутри России я упомянул, что «пятый пакет ограничительных мер Евросоюза против России» требует ограничений. Пока санкции остаются в силе, этого ограничения на Binance, по сообщениям СМИ, больше нет, как и запрета на российские банковские карты. Однако в прошлом месяце Binance запретила одноранговую (p2p) торговлю долларами и евро для граждан и резидентов России, оставив только вариант с российским рублем. Представитель Binance подтвердил, что это ограничение все еще существует.
Выступая на веб-саммите в Лиссабоне, Португалия, в октябре генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал, что Binance соблюдает санкции, но некоторые из ее юридических лиц за пределами ЕС все еще могут обслуживать россиян. Мы против военной диктатуры. «Мы не против населения», — сказал Чжао.
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