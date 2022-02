Криптовалютные придурки, любящие карты Magic Card, не поняли закон об авторском праве

Остановите меня, если вы слышали это раньше.

группа Магия: Сбор фанаты, сгруппированные как «mtgDAO», Они объявили о планах создать то, что по сути является их собственной платформой/версией. Из Wizards of the Coast, взяв цифровые копии Wizards of the Coast. Очарование Карты чеканятся как NFT.

Они не делают что-то подобное или слабо полагаются на него. Очарование. Они просто хотят взять на себя существующие представления Очарование Карты, от дизайна до текста и иллюстраций, и перенос их в блокчейн. В веселой попытке уклониться от адвокатов Wizards of the Coast они добавили примечание о том, что игроки смогут использовать только те карты, которые у них уже есть, в различных форматах игры:

Физическая карта понадобится игрокам, чтобы играть в игру на законных основаниях, будь то бумажная карта, карта на Арене или карта в MTGO. NFT не предназначены для подтверждения права собственности на карту, они будут использоваться только для воспроизведения этой карты в формате mtgDAO. Мы не создаем игровое программное обеспечение и не печатаем копии официальных карт. В игры по-прежнему можно будет играть на Арене, в MTGO или на столе с использованием реальных карт. NFT можно рассматривать как входные билеты на турнир или способ представления временного владения в черновом кубе, а не как владение картой, защищенной авторским правом.

Ваш энтузиазм в отношении магии: собрание ясно и предопределено. Команда Wizards также была впечатлена вашей работой по разработке нового формата игры в MAGIC: THE GATHERING. К сожалению, предполагаемое использование вами интеллектуальной собственности Wizards, включая ее товарные знаки и авторские права, будет незаконным. Похоже, вы исходите из ложного предположения, что проект будет законным, потому что вы позволите воспроизводить карты MAGIC в формате NFT только игроку, купившему физическую карту, карту на Арене или карту на MTGO. это неправда. Владелец авторских прав имеет исключительное право копировать защищенную авторским правом работу, такую ​​как MAGIC Card, в любом формате. Хотя в законе об авторском праве в некоторых случаях есть исключение для создания резервной или «архивной» копии, «эта привилегия распространяется только на компьютерное программное обеспечение, а не на другие виды работ». См., например, часто задаваемые вопросы Бюро регистрации авторских прав США по авторскому праву и цифровым файлам.

There’s a lot to be angry about when it comes to Web3, from its cult-like nature to the enormous Ponzi Scheme it’s running to the environmental impact. But this idiotic scam in particular reveals perhaps the entire thing’s biggest issue in a practical sense: it’s a solution looking for a problem.

Absolutely nothing about this is of any benefit to anyone whatsoever. Well, almost. Magic players already have loads of ways to own and play the game, both in the real world and digitally, so a scam like this stands to benefit only those looking to profit off these NFTs, and/or those who are so brainwormed by the cult of the blockchain that they’re trying to do this simply because inertia demands it, no matter how stupid it looks (and is!) to everyone else. Case in point: if you want to see insanity unfolding over a series of tweets, Проверьте реакцию группы на персонажа Wizards, она совершенно не нарушена..

Если вы не уверены, что на самом деле представляет собой такая группа («DAO»), и вы еще ее не видели, глава 12 потрясающего видео Дэна Олсона о NFT поможет вам быть в курсе:

Также! Пока мы здесь и смеемся над этими проклятыми засранцами, убедитесь, что вы не дали сорваться с крючка и Wizards of the Coast, пока они заканчивают свою переписку:

Хотя Wizards в настоящее время оценивают свои планы на будущее в отношении NFT и карт MAGIC: THE GATHERING, решение еще не принято. Поэтому использование NFT в связи с интеллектуальной собственностью Wizards строго запрещено.

Мне все равно, если это то, что это означало Юридическое моделирование, Нью-йоркская компания пока «оценивает» свои планы в этой области, потому что все, что мы о ней знаем сейчас, может попасть в корзину.