Четыре года назадразработчик Gagnetar создал мод для Half Life 2 Вот и добавили Кристал из Star Fox. То, как Кристал ходит вокруг в Half-Life, само по себе впечатляет, но теперь Ганетар сделал большой шаг вперед: он попросил оригинальную актрису озвучивания Кристал, Эстель Эллис, перезаписать диалог Алекса, как Кристал, для его настроения.

Заменять Half Life 2Модель Алекса Вэнса с фанатской моделью из кристаллов. Gagnetar опубликовал видео, показывающее раннюю версию режима с комментариями, а британский Эллис зацикливается на аркаде и идеально сливается с игрой. Демонстрационное видео было снято в лаборатории Кляйнера и показывает, как Кристал пытается использовать телепорт. Другой кристалл показан играющим с собакой. Оба показывают правки Гагнетара в диалоге Аликс: в Half-Life Эли — отец Аликс, а создатель модели редактирует реплики Аликс, где они оба называют друг друга отцом и дочерью.

Эллис озвучивал Кристал, когда персонаж дебютировал в 2002 году. Приключения Звездного Фокса. Он появлялся и в других редких играх той эпохи, в том числе полная темнота И В плену упырей. Ганитар сказал, что Эллис играла собственную версию своей роли Кристал.

«Я разговаривал с [Ellis] В ответ на комментарии на YouTube Ганитар сказал: «Они остановились много лет назад, мы решили просто получить приличный микрофон и начали оттуда.

Ситуация все еще в процессе — некоторые линии еще не забиты, и Гагнетар указал в комментариях, что планирует попробовать сделать другую модель персонажа для персонажа. (У этой версии потрясающая грудь.) Что касается даты выпуска, поклонник Кристал сиТелеком Египет Он сказал, что Gagnetar планирует выпустить мод 23 сентября — в 20-летие Приключения Звездного Фоксав первый раз.