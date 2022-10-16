Кристапс Порзингис уже преодолевал проблемы со здоровьем, сможет ли он снова?

Порзингис уже выигрывал, сможет ли он сделать это снова? Первоначально появился NBC Sports Вашингтон

ВАШИНГТОН. Этим летом Кристапс Порзингис впервые за многие годы провел в НБА целый сезон и вернулся к своим корням. Он ездил туда, где впервые начал играть в баскетбол, в родную Латвию, а также в Испанию, где начал свою профессиональную баскетбольную карьеру.

В Латвии он проводил время со своей семьей, играл за свою национальную команду и принимал у себя тренера Wizards Уэса Анселда-младшего. Во время своего пребывания Борсенгис был разлучен продолжающейся войной между Украиной и Россией. Как он отмечает, более четверти населения Латвии составляют русские.

«Это трудный и трудный момент, чтобы быть прямо сейчас, потому что это разделяет так много людей», — сказал он NBC Sports Washington. «Ты не можешь быть нейтральным… Я надеюсь, что все это закончится как можно скорее».

Порзингис сначала отправился в Испанию, чтобы дождаться холодов в Латвии. Хотя Порзингис является игроком НБА с 2015 года, он играет профессионально с 2010 года. Это означает, что его профессиональная карьера имеет больше контекста, чем его дни в «Никс», «Маверикс», а теперь и в «Уизардс».

Его репутация в НБА была хорошо известна; Он очень талантлив, но у него были проблемы с тем, чтобы избежать травм. Порзингис откровенно говорил о переписывании этого романа.

В феврале на вводной пресс-конференции после обмена с Wizards «Это то, что я должен доказать», — сказал Порзингис о сохранении здоровья.

Примерно в то же время босс Wizards Томми Шепард дал понять, что у него есть возможность завладеть Porsingeis. В интервью Крису Миллеру из NBC Sports Washington Предлагая оптимистическое сравнение.

«Вы путешествуете по лиге, Джоэл Эмбиид пропустил несколько лет, и я думаю, что люди видели, что у вас есть талант», — сказал Шеппард. «Это оправдывает ожидание. Так что, безусловно, мы смотрим на вещи через одну и ту же линзу. Достаточно ли хорош талант, чтобы идти на риск? В этом случае сомнений нет».

История продолжается

Возвращение Борсенгеса в Испанию этим летом, возможно, имело определенный символизм, поскольку именно там он впервые преодолел проблемы со здоровьем, чтобы пробиться в НБА. В подростковом возрасте ему поставили диагноз анемия после нескольких месяцев страданий от усталости, необходимых для начала его карьеры.

«Я был так слаб. Однажды я бегал туда-сюда по полю, и мои мышцы почти сводило судорогой. У меня не было энергии, я всегда был слаб. Я думал: «Почему я не могу идти в ногу с остальной командой?» ?», — сказал Порсингис. Я не знаю, что происходит».

Диетолог приказал своей команде в Севилье сделать анализ крови, который показал, что у него низкий уровень B-12 и железа. С тех пор Порзингис смог справиться с этим состоянием с помощью лучших пищевых добавок и питания.

«День за днем ​​я просыпался, чувствуя себя все лучше, лучше и лучше. Это было то, что я должен был чувствовать. Это полностью изменило меня физически, а также как человека, потому что я открылся намного больше».

Анемия Порзингиса была диагностирована и вылечена. Преодолеть его склонность к травмам может быть непросто. После возвращения после операции на передней крестообразной связке в 2019 году он пропустил треть игр регулярного сезона своей команды.

Согласно протоколу о травмах, В прошлом сезоне он пропустил время из-за различных заболеваний колена, лодыжки, спины и пальцев ног. После травмы передней крестообразной связки он обычно теряет короткие промежутки времени из-за относительно незначительных травм, но они суммируются, чтобы увековечить вопросы о его доступности.

Порзингис считает, что отчасти это было просто невезением, результатом непреднамеренного контакта с соперниками. Он надеется, что в какой-то момент ситуация изменится, и он сможет наслаждаться большей стабильностью в течение длительного периода своей карьеры.

Талант бесспорный. Порсингису всего 27 лет, и он является одним из 10 игроков в истории НБА. За свою карьеру он набирал в среднем не менее 18,0 очков, 7,0 подборов и 1,5 куба за игру. Остальные девять — Карим Абдул-Джаббар, Тим Дункан, Шакил О’Нил, Дэвид Робинсон, Хаким Оладжувон, Патрик Юинг, Энтони Дэвис, Яо Мин и Эмбиид.

кошелек Просто Вы должны оставаться здоровыми, хотя это было легче сказать, чем сделать. Хотя он избежал серьезной травмы, в понедельник вечером его снова напугали предсезонной победой «Уизардс» над «Хорнетс». Он выезжал на переулок, когда наступил на ботинки Терри Розье, вывихнув левую лодыжку.

Порсингис сказал, что мог бы остаться в игре, если бы не предсезонная подготовка, но это было напоминанием о том, как один неудачный ход может иметь значение. Как обычно, его выход в раздевалку вызвал бурю спекуляций в соцсетях.

Единственный способ, которым Порзингис может изменить это навсегда, — это остаться на корте. Он оптимист, как и фокусники. Если это произойдет, у них будет игрок, который, по их мнению, стоит риска.