Кристен Ли: британская МИ5 заявляет, что женщина, связанная с Коммунистической партией Китая, «стремится тайно вмешиваться в политику Великобритании»

MI5 утверждает в предупреждении, что Кристин Чинг-куй Ли «действовала тайно в координации» с Департаментом действий Объединенного фронта (UFWD) Коммунистической партии Китая (КПК) и «считается причастной к политическому вмешательству в Великобританию». »

«Мы считаем, что Конфедерация сил развития стремится тайно вмешиваться в политику Великобритании, налаживая связи с авторитетными и честолюбивыми парламентариями по всему политическому спектру», — говорится в «предупреждении о вмешательстве» MI5, полученном CNN в четверг.

В предупреждении также добавлено, что Ли содействовал «финансовым пожертвованиям политическим партиям, парламентариям, кандидатам в депутаты и лицам, ищущим политические должности в Великобритании, в том числе содействовал пожертвованиям политическим организациям от имени иностранных граждан».

В реестре компаний Великобритании я указан как гражданин Великобритании.

MI5 заявила, что, хотя Ли заявил, что ее деятельность в Великобритании была направлена ​​на «представление китайской общины в Великобритании и увеличение разнообразия», эта деятельность «осуществлялась в тайной координации с UFWD при финансировании, предоставленном иностранными гражданами, проживающими в Китае и Гонконге. Конг.» . CNN связался с Ли для комментариев, но не получил ответа. Когда CNN посетил офис Ли в четверг, он некоторое время был пуст и поэтому хорошо виден. В записке на двери говорилось, что офис закрыт из-за пандемии. Никто не ответил ни на дверь, ни на номер телефона, указанный на двери, и на электронное письмо на рекламируемый адрес государственного офиса не ответили. Ян Дункан Смит, высокопоставленный британский депутат и бывший лидер правящей Консервативной партии, поднял тревогу в парламенте в четверг, заявив, что МИ5 предупредила спикера Палаты представителей Линдси Хойл о том, что «агент китайского правительства» активно «саботирует» работу парламента. «Это очень важный вопрос, — сказал Дункан Смит. READ Джейк Салливан впервые разговаривает с советником по национальной безопасности Израиля MI5 заявила, что Ли был широко связан с «лицами из всего политического спектра Великобритании, в том числе через ныне распущенную парламентскую группу Всекитайской партии в Великобритании, и может стремиться создать больше APPG для продвижения повестки дня КПК». CNN обратился за комментариями в посольство Китая в Лондоне. Дункан Смит в свете инцидента потребовал, чтобы парламент рассмотрел вопрос об усилении безопасности и депортации китайского агента. Дункан Смит сказал, что слышал, что это лицо не будет депортировано, и задается вопросом, почему не было предпринято никаких дальнейших действий против «агента презренной и презренной иностранной державы». Дункан Смит — активный критик китайского правительства. Это было Наказание Пекина в прошлом году За его комментарии об обращении с уйгурскими мусульманами в Синьцзяне и запрете им на въезд в страну. Китайским компаниям и гражданам также запрещено вести с ним дела. «Это определенно недостаточно хорошо», — сказал Дункан Смит в четверг. MI5 заявила, что любой, с кем связалась Ли, «должен знать о ее связи с китайским государством и взять на себя продвижение повестки дня КПК в политике Великобритании», а также связаться с директором парламентской службы безопасности, если они получат «актуальные или подозрительные сообщения».