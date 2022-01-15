Кристен Ли: правительство Великобритании продвигало компанию, которая в течение многих лет находилась в центре предполагаемых операций по влиянию Китая.

В четверг британская служба внутренней контрразведки MI5 опубликовала «предупреждение о вмешательстве» в связи с «потенциальной угрозой», которую представляет Кристин Ченг-Куи Ли, юрист с офисами в Китае и Великобритании.

MI5 сообщила, что в предупреждении говорится, что Ли «действовал тайно» с Департаментом действий Объединенного фронта КПК, чтобы вмешиваться в британскую политику, устанавливая связи с парламентариями «по всему политическому спектру» и способствуя пожертвованиям «от имени иностранных граждан».

Компания Ли была объявлена ​​на веб-сайте Министерства международной торговли (DIT) недавно в пятницу, прежде чем она была отключена.

«У департамента нет никаких записей о каких-либо отношениях с Кристен Ли», — заявил представитель DIT в заявлении CNN.

CNN связался с Ли для комментариев, но не получил ответа. В пятницу министерство иностранных дел Китая опровергло наличие у Ли китайского «агента» и заявило, что Пекин «не нуждается и не будет участвовать в так называемой интервенционной деятельности».

«Мы призываем соответствующих британских официальных лиц воздерживаться от необоснованных заявлений или раздувания теории о «китайской угрозе» в скрытых политических целях», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Анализ CNN британского парламентского реестра, через который законодатели регистрировали пожертвования, показал, что Ли пожертвовал не менее 461 000 фунтов (639 000 долларов) Барри Гардинеру, избранному члену оппозиционной Лейбористской партии в период с 2014 по 2020 год, в основном за счет финансирования своей команды. Ее сын даже работал в своем кабинете и имел депутатский пропуск.

Ли также пожертвовал 5000 фунтов стерлингов (6800 долларов США) лидеру либерал-демократов сэру Эду Дэйви в 2013 году.

Для меня не является незаконным делать пожертвования, потому что в Великобритании еще нет закона о регистрации иностранных агентов, как в США, и не является незаконным для британского гражданина или иностранного гражданина, работающего в Великобритании, быть связанным с КПК. Ли указан как гражданин Великобритании в Реестре компаний Великобритании.

В заявлении для CNN Гардинер сказал, что он никоим образом не получил личной выгоды от пожертвования Ли. Средства были должным образом зарегистрированы, и их происхождение проверено.

«Я буду продолжать тесно сотрудничать с нашими службами безопасности по этому и всем другим вопросам, касающимся безопасности нашей страны», — сказал Гардинер.

Дэйви сказал CNN, что его местная ассоциация приняла пожертвование, что о нем было должным образом сообщено, и что «это был первый раз, когда у него были причины для беспокойства».

«Правительство должно сделать защиту демократии в Великобритании от угроз и вмешательства со стороны иностранных игроков приоритетом национальной безопасности», — сказал Дэйви.

Услуги Ли рекламируются на правительственном портале Великобритании.

Платежи производились через одноименную юридическую фирму Ли Christine Lee & Co Solicitors, которая по крайней мере с 2016 года включена в каталог «British Consulting Network» — список бизнес-услуг, составленный тем, что сейчас называется Департаментом международной торговли США. в руководстве говорится: «Обеспечить легкодоступный маршрут» для «иностранных инвесторов, базирующихся в Великобритании».

Во введении к руководству говорится, что «этому способствовало приглашение правительства Великобритании» и что «члены проходят строгие процедуры проверки для вступления».

«Сеть представляет собой форум для правительственных отзывов по вопросам, влияющим на бизнес-среду, и в конечном итоге направляет усилия, направленные на то, чтобы сделать Великобританию более благоприятной для бизнеса», — говорит она.

Доступ к услугам Ли все еще можно получить через Департамент международной торговли в пятницу через недавно обновленный правительственный портал для привлечения зарубежных инвестиций в проекты Великобритании.

В объявлении Ли на британском веб-сайте great.gov предлагалась бесплатная юридическая консультация в течение первого часа, как и другие зарегистрированные на бирже компании.

В заявлении об отказе от ответственности на сайте говорится, что отдел «не поддерживает характер, товары, услуги или способности членов каталога» и что между отделом и указанными поставщиками услуг нет никаких юридических отношений.

Министерство международной торговли заявило в ответ на CNN, что ему следует «изрядно покопаться» в этом вопросе и что great.gov.uk больше не активен , хотя сайт был в сети до закрытия в пятницу.

«Этот случай демонстрирует катастрофическую несостоятельность государственного контроля и демонстрирует исключительную наивность со стороны правительства, когда речь идет о целях таких учреждений и отдельных лиц», — сказал Люк де Пулфорд из Межпарламентского альянса по Китаю. Это подталкивает к более строгим правилам в Китае.

Он сказал, что когда кто-то из MI5 разместил предупреждение о «рекламе своих услуг на правительственном веб-сайте, это действительно круто, и с этим нужно разобраться как можно быстрее».

На фото с премьер-министрами

Ли, бывший юрисконсульт посольства Китая в Лондоне, уже 15 лет активно работает в политических кругах.

Впервые она учредила Британско-китайский проект в 2006 году, чтобы побудить британских граждан китайского происхождения голосовать в Великобритании. С 2011 года она была вовлечена в ныне несуществующую Всепартийную парламентскую группу под названием «Китайский язык в Великобритании».

Она изображена с бывшими премьер-министрами консерваторов Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй. Последний даже наградил ее два года назад за работу с китайской общиной в Британии.

По данным Регистра компаний Великобритании, у Ли есть сеть юридических, культурных и образовательных объектов и предприятий от ее имени.

В копии письма, отправленного спикером Палаты лордов в Палате лордов, верхней палаты Великобритании, и полученного CNN, говорится, что Ли способствовал пожертвованиям «от имени иностранных граждан, проживающих в Гонконге и Китае». «Этот объект был сделан, чтобы скрыть происхождение платежей».

Это явно неприемлемо, и предпринимаются шаги, чтобы остановить это», — говорится в письме.

В прошлом году Министерство внутренних дел начало консультации по новому законодательству, направленному на усиление гарантий против враждебных действий государства. Источники в парламенте сообщили CNN, что ожидается, что законопроект будет представлен в Палату общин в первой половине этого года.

Когда CNN посетил юридическую фирму Ли в Лондоне, в самом сердце Сохо, оказалось, что она какое-то время была закрыта из-за пыли на окнах. Он был пуст, а в окне было объявление о том, что он закрыт из-за пандемии. На электронные письма и звонки с контактной информацией на вывеске не отвечали.

В статье, написанной для британской Daily Mail в 2020 году, компания заявила: «Christine Lee & Associates гордится своим послужным списком на государственной службе и поддержкой, которую она оказала демократическому процессу. Мы никогда не пытались ненадлежащим образом повлиять на какого-либо политика или получить какие-либо услуги в обмен на поддержку, которую мы оказали».

Ян Дункан Смит, бывший лидер правящей Консервативной партии и яростный критик Китая, поднял тревогу по поводу Ли в парламенте в четверг, заявив, что МИ5 предупредила спикера Палаты представителей Линдси Хойл о том, что «китайский правительственный агент» был активен. Работать над «саботажем» парламентского процесса.

«Это очень тревожный вопрос», — сказал он.