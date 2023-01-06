Кристиан МакКэффри полностью срежиссирует Дебо Сэмюэл

49ers начали свою последнюю тренировочную неделю регулярного сезона с сильного отчета об участии.

Одно имя, не указанное в списке, это бегущий назад Элайджа Митчелл, который открыл свое тренировочное окно в среду, прокладывая путь к своему возвращению из IR. Команды не обязаны включать игроков в отчет об участии до тех пор, пока они не будут включены в активный состав.

Еще одна хорошая новость пришла из отчета об участии 49ers. В то время как множество игроков пропустили сессию в среду, ресивер Дибо Сэмюэл должен был стать полноправным участником. Сэмюэл тренировался ограниченно в четверг и пятницу на прошлой неделе. Полная тренировка в среду указывает на то, что он собирается вернуться в финал сезона против «Кардиналов».

Вот полный отчет поста:

не участвовал

Стивен Р. Сильвани, USA Today Sports

OL Аарон Бэнкс (лодыжка и колено)

DL Ник Боза (без травм — игрок отдыхает)

QB Джимми Гаропполо (нижний колонтитул)

DL Кевин Гивенс (колено)

LB Дре Гринлоу (назад)

ДТ Джавон Кинлоу (колено)

РБ Кристиан МакКэффри (голеностоп и колено)

LT Трент Уильямс (не связано с травмой — игрок отдыхает)

Неудивительно, что Маккефри и Панк похожи. Ожидается, что Бэнкс пропустит воскресную игру, а у МакКэффри растяжение лодыжки, которое он получил в матче с «Рейдерами». Отсутствие Кинлоу — запланированный выходной, пока команда продолжает техническое обслуживание его колена.

Ограниченное участие

Кэрри Эдмондсон, USA Today Sports

DL Арик Армстед (стопа и лодыжка)

CP Эмбри Томас (лодыжка)

Здесь нет ничего необычного. Армстед был связан в начале недели после его возвращения.

Полное участие

Кэрри Эдмондсон, USA Today Sports

QB Brock Purdy (косая, ребро)

WR Дибо Сэмюэл (лодыжка и колено)

Учитывая форму травмы Самуэля, 49ers должны быть очень рады видеть его на полной тренировке перед началом 18-й недели.

История первоначально появилась на канале Niners Wire.