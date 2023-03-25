Крис Авеллоне отвечает на обвинения в сексуальных домогательствах, требуя «семизначной выплаты»

Сообщается, что сценарист и дизайнер игр Крис Авеллон урегулировал судебный процесс после того, как две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах.

Мировое соглашение отклоняет исковые требования к нему «с претензией», «согласно конфиденциальному мировому соглашению». Авеллон утверждает, что урегулирование включает «семизначный платеж», который включает «возврат» его судебных издержек.

После «Имея дело с мистером Авеллоном» Карисса Бэрроуз и Келли Рэй Бристоль выпустили совместное заявление, опубликованное в Личный блог Авеллона Ранее днем:

«Г-н Авиллон никогда не подвергал кого-либо из нас сексуальному насилию. У нас нет сведений о том, что он изнасиловал какую-либо женщину. У нас нет сведений о том, что г-н Авиллон злоупотреблял средствами компании», — говорится в заявлении.

«Все, что мы говорили или писали ранее о г-не Авеллоне об обратном, не входило в наши намерения. Мы хотели поддержать женщин в отрасли. При этом наши слова были неверно истолкованы как относящиеся к конкретным обвинениям в неправомерных действиях, которые не были выражены или Мы заботимся о безопасности, защите и свободе действий женщин, представителей меньшинств, представителей ЛГБТКИА+ и всех других сообществ, подвергшихся притеснениям в индустрии видеоигр. Мы считаем, что г-н Авеллон разделяет его желание защищать и поддерживать эти сообщества. Мы считаю, что он заслуживает полной отдачи и поддержки индустрии в этих начинаниях».

Точно так же «Авилон» выступил с собственным заявлением:

«Я ценю готовность г-жи Бэрроуз и г-жи Бристоль работать с нами над решением проблем в игровом сообществе, и их деятельность заслуживает похвалы и поддержки.

Нам еще предстоит столкнуться со многими реальными проблемами, но я уверен, что мы сможем справиться с ними вместе.

«В духе этих целей я хотел бы попросить всех уважать частную жизнь г-жи Бэрроуз и г-жи Бристоль и использовать эту возможность как способ прислушаться ко всем голосам в улучшении нашей культуры и сообществ».

После того, как в 2020 году в социальных сетях были опубликованы обвинения в сексуальных домогательствах, студии, работающие с Крисом Авеллоном, выступили с заявлениями, дистанцировавшимися от него.