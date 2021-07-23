Крис Кристи обвиняет Байдена в том, что он “ ошибался ” в управлении коронавирусом и экономикой

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сказал Fox News Primetime, что замешательство президента Байдена относительно направления, в котором движется пандемия коронавируса, – это еще одна серьезная проблема, в которой он ошибался.

Крис Кристи: Джо Байден ошибается, потому что хотел нас предать забвению. Джо Байден ошибается, вкладывая больше бензина в экономику, уровень инфляции которой уже превышает 5% и которая продолжает расти. Джо Байден ошибается, позволяя трубопроводу Nord 2 транспортировать газ из России в Германию и делать эти отношения еще более тесными. Джо Байден ошибается, потому что он не был жестче с Китаем. Джо Байден ошибается во многих отношениях, и мы должны говорить об этих проблемах прямо и открыто. Что касается вакцин, мы должны дать людям честное мнение о том, насколько эффективны эти вакцины в предотвращении серьезных госпитализаций и смерти. Мы не должны возвращаться, чтобы скрыть состояния …

Я думаю, что большая проблема здесь в том, что нет чувства уверенности в том, что президент сообщает людям, в каком направлении … От всех должно исходить очень четкое сообщение о том, что способ остановить дельта-переменную – это заставить людей вакцинированы. Вакцина доказала свою эффективность в предотвращении двух вещей, которые мы хотим здесь предотвратить, а именно тяжелой госпитализации и связанной с этим смерти. Вакцина в этом отношении оказалась очень эффективной. Это простое послание, о котором должен говорить президент. Мы не должны говорить о том, чтобы прятать детей. Мы не должны говорить о возвращении к скрытым состояниям. У нас есть решение этой проблемы. И президент должен выйти и передать ясное и понятное сообщение, а не то, что я видел в его презентации вчера вечером по CNN.

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