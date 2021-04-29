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Крис объявил The King of Fighters 15 последним участником команды Orochi

29 апреля, 2021
Artem Sokolov

Группа официально снова вместе

Хотя The King of Fighters 15 еще не может похвастаться какими-либо совершенно новыми оригинальными персонажами в предстоящем названии, они проделали огромную работу, вернув некоторых из старых членов списка, которых мы не видели десятилетиями.

SNK выпустил новый трейлер для игры сегодня вечером, в котором показано, что Крис снова присоединяется к команде в качестве последнего члена Team Orochi.

Игроки, знакомые с Крисом по его прошлым выступлениям в KOF, вероятно, будут счастливы, увидев, что его диапазон движений остается неизменным на 15, и он готов смешать вас с этими специальными командами.

Серии Slide Touch и Twister Drive Super также вернулись в полную силу, но последний ход Отчаяния (или как там назовут KOF15) не заставил Криса раскрыть свои способности Ороти, и вместо этого он стал атакой ударов.

Крис и его товарищи по команде, Шерми и Яширо, дебютировали в KOF ’97 под командой Team New Faces, но им неизвестно, все трое были предназначены для битвы в составе Четырех Небесных Королей Ороти.

Яширо И Шерми Они были бы убиты, чтобы разбудить Криса как хозяина Ороти … который был немедленно заперт командой Священного Сокровища.

Персонажи оставались официально мертвыми / запечатанными до событий KOF14, поскольку они были возрождены и снова в мире.

Хотя многие подозревали, что название их новой команды может быть CYS после инициалов и имени группы, трио снова находится под флагом Team Orochi. Неясно, означает ли это, что они будут использоваться, чтобы снова попытаться вернуть своего босса в мир живых, или они все еще могут извлечь выгоду из своих способностей Ороти.

Учитывая отсутствие пурпурного пламени и красных глаз, которые можно увидеть здесь, похоже, что Крис снова вернулся в нормальное состояние.

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Теперь будет интересно увидеть их мотивацию продолжить бой, но, возможно, их соперничество с Иори еще не закончилось. Вы можете посмотреть полный вид игры ниже, а также несколько отличных снимков экрана в разрешении 4K.

Крис Коув раскрывает фото №1

Крис Коув раскрывает фото №2

Крис Коув раскрывает фото №3

Крис Коув раскрывает фото №4

Крис Коув раскрывает фото №5

Крис Коув раскрывает фото №6

Крис Коув показывает фото №7

Крис Коув раскрывает фото №8

Крис Коув раскрывает фото # 9

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