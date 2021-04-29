Крис объявил The King of Fighters 15 последним участником команды Orochi

Группа официально снова вместе

Хотя The King of Fighters 15 еще не может похвастаться какими-либо совершенно новыми оригинальными персонажами в предстоящем названии, они проделали огромную работу, вернув некоторых из старых членов списка, которых мы не видели десятилетиями.

SNK выпустил новый трейлер для игры сегодня вечером, в котором показано, что Крис снова присоединяется к команде в качестве последнего члена Team Orochi.

Игроки, знакомые с Крисом по его прошлым выступлениям в KOF, вероятно, будут счастливы, увидев, что его диапазон движений остается неизменным на 15, и он готов смешать вас с этими специальными командами.

Серии Slide Touch и Twister Drive Super также вернулись в полную силу, но последний ход Отчаяния (или как там назовут KOF15) не заставил Криса раскрыть свои способности Ороти, и вместо этого он стал атакой ударов.

Крис и его товарищи по команде, Шерми и Яширо, дебютировали в KOF ’97 под командой Team New Faces, но им неизвестно, все трое были предназначены для битвы в составе Четырех Небесных Королей Ороти.

Яширо И Шерми Они были бы убиты, чтобы разбудить Криса как хозяина Ороти … который был немедленно заперт командой Священного Сокровища.

Персонажи оставались официально мертвыми / запечатанными до событий KOF14, поскольку они были возрождены и снова в мире.

Хотя многие подозревали, что название их новой команды может быть CYS после инициалов и имени группы, трио снова находится под флагом Team Orochi. Неясно, означает ли это, что они будут использоваться, чтобы снова попытаться вернуть своего босса в мир живых, или они все еще могут извлечь выгоду из своих способностей Ороти.

Учитывая отсутствие пурпурного пламени и красных глаз, которые можно увидеть здесь, похоже, что Крис снова вернулся в нормальное состояние.

Теперь будет интересно увидеть их мотивацию продолжить бой, но, возможно, их соперничество с Иори еще не закончилось. Вы можете посмотреть полный вид игры ниже, а также несколько отличных снимков экрана в разрешении 4K.

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