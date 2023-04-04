Крис Хемсворт снялся в тизере сиквела фильма Netflix о потасовках российского триллера о побеге из тюрьмы

Тайлер Рэйк Криса Хемсворта видит, как его жизнь вспыхивает перед ним на фоне жестокой драки, в новом тизере для добыча 2продолжение популярного боевика Netflix.

По мотивам графического романа Сьюдад Энди Паркс, оригинал добыча Премьера состоялась в апреле 2020 года, и ветеран MCU Хемсворт сыграл Тайлера Рейка, бесстрашного наемника с черного рынка, которому нечего терять, когда его навыки призваны спасти похищенного сына заключенного в тюрьму международного криминального авторитета. Пока Рейк путешествует по темному преступному миру торговцев оружием и наркотиками, и без того смертельная задача становится невыполнимой (почти!), навсегда меняя жизнь Рейка. И Похищенный мальчик.

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установка для добыча 2Который должен быть выпущен в пятницу, 16 июня? Едва пережив события первого фильма, Рейку дается еще одна смертельная миссия: спасти разбитую семью безжалостного грузинского мафиози из тюрьмы, где их держат.

Учитывая изменчивую сцену выше, где Тайлер сражается с кулаками Рика и стреляет в ходе организации упомянутого побега из тюрьмы — и чувствует головокружение по пути,

к добыча 2Хемсворт воссоединился с режиссером Сэмом Харгрейвом, Джо и Энтони Руссо продюсировали, а Джо Руссо писал. Гольшифте Фарахани повторяет свою роль из первого фильма с Адамом Бесой, Ольгой Куриленко, Даниэлем Бернхардтом и Тинатин Далакишвили.

Вернувшийся режиссер Харгрейв сказал, что задача сиквела заключается в следующем: «С цифрой «2» за вашим именем вы должны вызвать как минимум вдвое больше действия» — немалое достижение, учитывая, что оригинал был сделан для удивительного, «одноразового» пробега. 12-минутная последовательность, которая, кажется, была снята за один непрерывный дубль с невидимыми правками. Однако Харгрейв обещает, что сиквел «продвинется еще дальше, с более сложными и экстремальными последовательностями, чем раньше».

История продолжается

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