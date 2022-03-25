Крис Эверт о Данииле Медведеве и российских игроках: «Мы не можем понять, как это на них влияет»

Эксперт Eurosport Крис Эверт сказал, что трудно понять, как российское вторжение в Украину влияет на теннисистов страны.
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26-летний игрок сказал, что хочет «мира во всех странах», когда его спросили о военной агрессии его страны, добавив, что он надеется, что любой запрет будет временным, и что он ждет момента, когда российские игроки снова смогут нести флаг. рядом с их именами.
Эверт сказал Eurosport, что, хотя Медведев заслуживает того, чтобы быть на пике формы на поле, сложно понять менталитет российских и белорусских игроков.
«Он русский, и мы не знаем, как это повлияет на игроков, кто живет в России, кто живет в Беларуси», — сказал Эверт.
Мы не можем понять, как это прямо или косвенно влияет на них и их семьи в этих странах, причиняя боль.
«Мы не знаем, мы не можем начать понимать, как это прямо или косвенно влияет на них и их семьи в этих странах в виде вреда.
«Сложно судить о том, как сейчас играют эти игроки, учитывая условия, которые имеют место в их родных странах.
«[Ukraine’s Elina] Свитолина может быть затронута, вы не знаете этих игроков, вы не знаете, что они думают и как на них влияют. Поэтому я думаю, что мы должны сочувствовать им сейчас, когда они проходят через это».
Теннис не вводил полный запрет на участие российских спортсменов, но не позволял российским командам и отдельным лицам участвовать в соревнованиях под российским флагом.
Эверт сказал: «Я не думаю, что им следует запрещать заниматься теннисом из-за политики.
Я не думаю, что их следует наказывать или порицать за то, что делает лидер их страны. Вот где я думаю, что есть раскол между спортом и политикой».
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«Медведев — отличный игрок, он заслужил первое место благодаря своему послужному списку, цифры не врут», — добавил Эверт.
«Меня это удивляет? Нет, нет. Я думаю, на него могло повлиять то, что происходило в этой стране. [Ukraine].
«Я всегда чувствую, что для того, чтобы показать свой лучший теннис, вы должны быть синхронизированы физически, эмоционально и умственно, и если они переживают эти чувства, трудно ожидать, что они покажут свой лучший теннис.
«Это отвлекает, и они не могут выкладываться на поле на 100%. Я имею в виду, я думаю, что это совершенно понятно».
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