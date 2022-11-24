Критика войны звездой российской эстрады вызывает бурные споры

ФАЙЛ — Президент России Владимир Путин (слева) и российская поп-певица Алла Пугачева позируют для фото во время церемонии награждения в Московском Кремле в Москве, Россия, понедельник, 22 декабря 2014 г. Популярная российская певица Алла Пугачева, популярная с эпохи Советского Союза, говорит, что хочет быть включенной в список иностранных агентов России в знак солидарности со своим мужем, который был идентифицирован как один из них. Заявление Пугачевой в Instagram в воскресенье — это яркая пощечина видному деятелю российской власти, которая в последние годы расправляется с инакомыслием. (Алексей Дружинин, Sputnik, Кремлевский бассейн, фото через AP, файл) ФАЙЛ — Президент России Владимир Путин (слева) и российская поп-певица Алла Пугачева позируют для фото во время церемонии награждения в Московском Кремле в Москве, Россия, понедельник, 22 декабря 2014 г. Популярная российская певица Алла Пугачева, популярная с эпохи Советского Союза, говорит, что хочет быть включенной в список иностранных агентов России в знак солидарности со своим мужем, который был идентифицирован как один из них. Заявление Пугачевой в Instagram в воскресенье — это яркая пощечина видному деятелю российской власти, которая в последние годы расправляется с инакомыслием. (Алексей Дружинин, Sputnik, Кремлевский бассейн, фото через AP, файл)

Критика российской мега-поп-звездой войны президента Владимира Путина на Украине вызвала негативную реакцию в социальных сетях, поставив важный вопрос: станет ли отказ известного певца от его поста в Instagram поворотным моментом в российском общественном мнении? ?

Алла Пугачева, рискуя прослыть предательницей, в минувшие выходные использовала свой голос, чтобы поставить под сомнение Семимесячную войну. , став самой известной российской знаменитостью, сделавшей это. В письме Пугачевой родина, удостоившая ее высших гражданских почестей, описывалась как «изгой» и говорилось, что русские солдаты гибнут за «воображаемые цели».

Это был переломный момент, проделавший брешь в кремлевском нарративе, который стойко защищал причины и цели своего вторжения 24 февраля в соседнюю Украину. и угрожает свести на нет месяцы тщательно продуманной военной пропаганды.

Певица, возможно, самая популярная певица в России за последние десятилетия, поделилась своими мыслями о том, что Путин сталкивается с растущим давлением как в военном плане, поскольку украинские войска отбивают стратегические районы у российских войск, так и в дипломатическом, поскольку даже ключевые союзники выражают обеспокоенность по поводу глобальных последствий, вызванных мировой войной. II. война.

В 73 года Пугачевой все так же восхищаются, как и почти полвека назад, когда она впервые появилась на российской поп-сцене. Пожилые россияне, выросшие на ее музыке, составляют опору Путина и почти ничего не говорят о войне.

Поворотным моментом для певицы стало в субботу признание Минюстом России мужа Пугачевой, комика и телеведущего Максима Галкина, иностранным агентом за якобы осуществление политической деятельности от имени Украины и получение украинского финансирования. Галкин ранее критиковал войну.

В воскресном посте в Instagram Пугачева сообщила своим 3,5 миллионам подписчиков и другим, кто видел ее комментарии в других местах, что она также хочет быть добавленной в реестр иностранных агентов России в знак солидарности со своим мужем, которого она назвала «настоящим и неподкупным патриотом». кто хочет «Конец гибели наших детей за мнимые цели делает нашу страну изгоем и сильно влияет на жизнь ее граждан.

В то время как российские общественные деятели, такие как политики, певцы, актеры и писатели, высказывались против вторжения России в Украину, несмотря на попытки Кремля подавить инакомыслие, Пугачева на сегодняшний день является самой известной из тех, кто это делает.

Ее пост в Instagram был настолько неуважительным к Кремлю и его предшественникам, что Пугачеву назвали народной артисткой СССР, присудили ей Государственную премию Российской Федерации и наградили кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он регулярно появлялся и отмечался на государственном телевидении для нескольких поколений зрителей, особенно для любителей ностальгии.

Представитель Кремля в понедельник отказался от комментариев, но латвийский новостной сайт Meduza, также объявленный Россией иностранным агентом, опубликовал отчет о реакции, в котором участвовал по крайней мере один официальный голос.

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что Пугачева «много потеряла связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает России поражения».

«Вы больше не найдете поддержки среди респектабельных россиян», — предсказал Толстой, близкий союзник Путина. Он добавил: «Мы бы выиграли без ее песен».

Валерий Фадеев, председатель Совета по правам человека при президенте России, обвинил Пугачеву в том, что она искренне ссылалась на гуманитарные соображения, чтобы оправдать свою критику семимесячного конфликта. Он ожидал, что известные художники, такие как она, будут меньше влиять на публику после войны.

«Новые лица — солдаты, врачи, военные корреспонденты, волонтеры — будут нашей элитой», — написал Фадеев.

Ветеран российской оппозиции Лев Шлоссберг сказал, что объем ответов свидетельствует о том, что комментарии Пугачевой нашли отклик в российском обществе.

«Реакция сочувствия и прямой поддержки показывает, в каком направлении будет двигаться общественное мнение», — цитирует «Медузу».

Вероника Белоцерковская, автор русскоязычной кулинарной книги и популярный блогер, проживающая во Франции и также скептически относящаяся к войне, считает, что критика певицы адресована не массам, а «написана для власти».

«Это обычная пощечина … Все это слышали. Это говорит на их языке, разрушая их повествование».

Политолог Станислав Белковский, директор московского аналитического центра Национальный стратегический институт, дошел до того, что объявил Пугачеву «де-факто лидером антивоенной части российского общества».

Неясно, с какими юридическими последствиями может столкнуться Пугачева. 4 марта Путин подписал закон, предусматривающий лишение свободы на срок до 15 лет за якобы распространение ложной информации о вооруженных силах.

Если российское правительство удовлетворит свое желание быть объявленным иностранным агентом, певица должна будет разместить ярлык на видном месте в своем контенте в социальных сетях и выполнить другие финансовые и бюрократические требования.

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