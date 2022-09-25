Критика войны российской поп-звездой вызвала жаркие споры

Критика крупной российской поп-звездой войны президента Владимира Путина на Украине вызвала бурную реакцию в социальных сетях, в связи с чем возник важный вопрос: станет ли отказ известного певца от поста в Instagram поворотным моментом в российском общественном мнении?

Рискуя прослыть предательницей, Алла Пугачева на выходных использовала свой знаменитый голос, чтобы дискредитировать Семимесячную войну, став самой известной российской знаменитостью, сделавшей это. В письме Пугачева называла Родину, удостоившую ее высшей гражданской награды, «изгоем» и говорила, что российские солдаты гибнут за «воображаемые цели».

Это был переломный момент, который проделал брешь в нарративе Кремля, который энергично защищал причины и цели своего вторжения в соседнюю Украину 24 февраля, угрожая свести на нет месяцы тщательно разработанной военной пропаганды.

Певица, возможно, самая популярная певица в России за последние десятилетия, поделилась своими мыслями о том, что Путин сталкивается с растущим давлением как в военном плане, поскольку украинские войска отбивают стратегические районы у российских войск, так и в дипломатическом плане, когда даже ключевые союзники выражают обеспокоенность глобальными последствиями, вызванными Второй мировой войной. . война.

В 73 года Пугачевой так же восхищаются, как и почти полвека назад, когда она появилась на российской поп-сцене. Пожилые россияне, выросшие на ее музыке, являются опорой Путина и в основном молчат о войне.

Судя по всему, поворотным моментом для певицы стало назначение Министерством юстиции России мужа Пугачевой, комика и телеведущего Максима Галкина, иностранным агентом в субботу за то, что он якобы ведет политическую деятельность от имени Украины и получает украинское финансирование. Галкин ранее критиковал войну.

В воскресном посте в Instagram Пугачева сообщила своим 3,5 миллионам подписчиков и другим, кто видел ее комментарии в других местах, что она также хотела бы быть внесенной в реестр иностранных агентов России в знак солидарности со своим мужем, которого она назвала «настоящим и неподкупным патриотом, который хочет: «Прекращение гибели наших детей во имя иллюзорных целей делает нашу страну изгоем и сильно влияет на жизнь ее граждан».

В то время как российские общественные деятели, такие как политики, певцы, актеры и писатели, высказывались против российского вторжения в Украину, несмотря на попытки Кремля подавить инакомыслие, Пугачева, безусловно, является самым громким именем, кто делает это.

Ее пост в Instagram вызвал большое презрение к Кремлю и его предшественникам, назвавшим Пугачеву народной артисткой Советского Союза, присудившим ей Государственную премию Российской Федерации и наградившим ее кавалерским орденом «За заслуги перед Отечеством». Регулярно показывается и отмечается на государственном телевидении для нескольких поколений зрителей, особенно для любителей ностальгии.

Представитель Кремля в понедельник отказался от комментариев, но латвийский новостной сайт Medusa, который также объявил Россию иностранным агентом, опубликовал отчет о реакции, в котором участвовал по крайней мере один официальный голос.

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что Пугачева «много потеряла связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России».

«Вы больше не найдете поддержки среди респектабельных россиян», — предсказал Толстой, близкий союзник Путина. «Мы бы выиграли без ее песен», — добавил он.

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте России, обвинил Пугачеву в том, что она честно ссылалась на гуманитарные соображения, чтобы оправдать свою критику семимесячного конфликта. Он предсказал, что известные художники, подобные ей, будут иметь меньшее влияние на публику после войны.

«Новые лица — солдаты, врачи, военные корреспонденты, волонтеры — будут нашей элитой», — написал Фадеев.

Ветеран российской оппозиции Лев Шлоссберг сказал, что количество ответов свидетельствует о том, что комментарии Пугачевой нашли отклик в российском обществе.

«Реакция сочувствия и прямая поддержка показывают, в каком направлении будет двигаться общественное мнение», — цитирует «Медузу».

Вероника Белоцерковская, известный русскоязычный автор кулинарных книг и блогер, проживающая во Франции и также скептически относящаяся к войне, считает, что критика певицы адресована не фанатам, а «написана для власти».

«Это общая пощечина… все это слышали. Она говорит на их языке, разрушая их повествование.

Политолог Станислав Белковский, директор московского Национального института стратегических исследований, дошел до того, что объявил Пугачеву «де-факто лидером антивоенной части российского общества».

Какие юридические последствия могут грозить Пугачевой, пока неясно. 4 марта Путин подписал закон, предусматривающий тюремное заключение сроком до 15 лет за распространение якобы ложных сведений о военных.

Если российское правительство удовлетворит свое желание быть объявленным иностранным агентом, певица должна будет выделить свой контент в социальных сетях и выполнить другие финансовые и бюрократические требования.

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