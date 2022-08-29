Критика Запада в адрес Индии в связи с импортом российской нефти носит двойной стандарт: Россия

Посол России Денис Алипов заявил в воскресенье, что критика западными странами Индии в связи с ее импортом российской сырой нефти при освобождении ее от «незаконных санкций» отражает ее беспринципную позицию и двойные стандарты.

В эксклюзивном интервью PTI посол сообщил, что товарооборот между Индией и Россией находится на подъеме, что обе стороны имеют несколько платежных систем и что есть возможность даже использовать валюты третьих стран с некоторыми «партнерами» в Азии и на Ближнем Востоке, предлагая жизнеспособные варианты.

Исторически Россия не была основным источником ископаемого топлива для Индии, но импорт уцененной российской сырой нефти за последние несколько месяцев значительно увеличился, несмотря на растущую озабоченность во многих западных столицах.

«Те, кто на Западе критикует Индию, не умалчивают о том, что сами активно покупают российские энергоресурсы, освобождая их от своих незаконных санкций, а тем самым открыто демонстрируют свою беспринципность и двойные стандарты, заявляя об обратном». Он сказал.

Посол заявил, что Европа «полностью потеряла» свой независимый голос, пока «удовлетворяет» амбиции США во власти, и теперь пытается сохранить свое экономическое благополучие, вызывая рост цен на энергоносители для остального мира.

«По какой причине Индия должна за это платить?» — спросил Алипов.

Отметив, что западные санкции против Москвы не повлияли на торговлю между Индией и Россией, посол сказал, что объем торговли только за первые шесть месяцев этого года составил 11,1 миллиарда долларов США (один миллиард = 100 крор). что составило около 13 млрд долл. США в 2021 году.

«У нас есть все основания полагать, что к концу этого года мы выйдем на рекордную отметку, и это не только из-за огромных запасов углеводородов, которые выросли более чем в 10 раз», — сказал он.

Говоря о нескольких платежных системах для двусторонней торговли, Алипов сказал, что одна из них использует национальные валюты, добавив, что объем торговли в национальных валютах за последние годы достиг более 40 процентов.

«Резервный банк Индии недавно издал специальный циркуляр, расширяющий использование рупии в международной торговле. Это еще один шаг в поддержку выбора торгового сообщества практиковать выставление счетов, платежные и расчетные операции в национальных валютах», — сказал Алипов. .

«Во-вторых, есть механизм использования валют третьих стран с жизнеспособными вариантами, предлагаемыми нашими партнерами в Азии и на Ближнем Востоке. Мы также видим огромный потенциал в создании Международного резервного фонда БРИКС», — сказал он.

Алипов сообщил, что российские компании и банки, на которые не распространяются санкции, по-прежнему могут вести экономическую деятельность с использованием долларов США и евро.

«Что касается воздействия западных санкций, то их побочные эффекты явно просчитаны как в политическом, так и в экономическом плане. Рост цен на топливо и продукты питания привел к ускорению инфляции во всем мире, и даже передовые экономики рискуют скатиться в рецессию», — сказал он.

Посол сказал, что существует «невероятная потенциальная открытость торговли в России с «огромным пространством», оставшимся вакантным после «самоухода» многих западных компаний по политическим причинам».

Алипов сказал, что как Россия, так и Индия проявляют растущий интерес к дальнейшей диверсификации торговых отношений и использованию «появляющихся возможностей».

«Общая цель состоит в том, чтобы дополнять экономические стратегии друг друга, поскольку наши две страны стремятся повысить уровень самостоятельности и стремятся исследовать новые рынки, чему способствуют устойчивые механизмы финансовых операций и логистики», — сказал он.

Что касается закупок Индией нефти у России, Алипов сказал, что Нью-Дели постоянно подчеркивал, что его подход основан на его национальных интересах и отражает потребности растущей индийской экономики и благосостояние ее народа.

«Что касается влияния западных санкций, то их побочные эффекты явно просчитаны как в политическом, так и в экономическом плане», — сказал он.

Отвечая на вопрос о позиции Индии по украинскому кризису, посол сказал, что Россия уважает и ценит твердую позицию Нью-Дели, основанную на прочных основах международного права и стратегическом видении национальных интересов.

Он сказал, что самое лучшее в стратегическом партнерстве России с Индией то, что оно ни против кого не направлено.

«Мы также чувствуем, что в индийском сообществе существует глубокое понимание причин украинского кризиса, который начался задолго до февраля 2022 года», — сказал он.

Индия еще не раскритиковала нападение России на Украину и настаивает на том, что кризис должен быть урегулирован путем диалога.

«Достижение безраздельной безопасности, эгалитарной многополярности и демократизации глобального управления — это наши общие устремления, а попытки остановить эти естественные тенденции посредством практики диктата и однополярности во имя общих ценностей остались в прошлом», — сказал он.

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