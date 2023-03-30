Критика России и Беларуси возвращается в спорт «неудачно»: МОК | Новости войны между Россией и Украиной

Многие правительства подвергли критике план МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов в мировые спортивные состязания.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) раскритиковал реакцию европейских правительств на план вернуть российских и белорусских спортсменов в международный спорт, несмотря на запрет на вторжение в Украину.

«Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в Олимпийском движении и всех заинтересованных сторон, а также автономию спорта», — заявил Томас Бах на пресс-конференции в конце заседания Исполнительного совета в четверг.

Правительства Украины, Польши, Великобритании и Чехии, в частности, возмутились планом Международного олимпийского комитета по возобновлению соревнований российских и белорусских спортсменов, заявив, что им нет места в мировом спорте, поскольку война продолжается.

Олимпийский комитет Германии также выступает против возвращения России в спорт.

Во вторник Международный олимпийский комитет выпустил ряд рекомендаций отдельным олимпийским спортивным органам, согласно которым они могут принять решение об одобрении участия россиян или белорусов в качестве нейтральных игроков, но при этом запретить командные виды спорта.

Это не считая Олимпийских игр 2024 года в Париже. Отдельное решение по этому поводу будет принято позднее.

Спортсмены из России и союзной Москвы Беларуси были отстранены от большинства международных соревнований в прошлом году после вторжения России в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией».

В последних рекомендациях Международного олимпийского комитета в Лозанне, позволяющих им вернуться в мировой спорт, в качестве причин решения упоминаются проблемы с правами человека в отношении российских спортсменов и нынешнее участие россиян и белорусов в некоторых видах спорта.

‘двойные стандарты’

К сожалению, эти правительства не решают проблему двойных стандартов. «Мы не видели ни одного комментария к их позиции по поводу участия спортсменов из стран в 70 войнах и других вооруженных конфликтах по всему миру», — сказал Бах.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины и глава администрации президента Владимира Зеленского, заявил в своем заявлении, что «россияне каждый день убивают граждан Украины».

«Сотни украинских спортсменов гибнут, защищая свою страну от агрессора. Однако Международный олимпийский комитет предпочитает этого не замечать. «Это несправедливо. Несправедливость разрушает дух олимпийского движения точно так же, как Россия разрушает международное право».

План МОК предусматривает, что спортивные федерации предоставят доступ россиянам и белорусам к азиатским соревнованиям и олимпийским квалификациям, вместо того, чтобы соревноваться в Европе, что в настоящее время невозможно.

Комитет спортсменов Олимпийского совета Азии в четверг полностью поддержал рекомендации МОК, попросив только о справедливости по отношению к азиатским спортсменам в любом квалификационном пути.

Бах сказал, что теперь каждая спортивная федерация должна предпринять следующие шаги, и для правительств было бы лучше не увязнуть в том, как управляется этот вид спорта.

«Правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях», — сказал он. «Это будет конец глобального спорта, каким мы его знаем сегодня».