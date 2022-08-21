Известный критик Кремля предупредил, что следующий премьер-министр должен запретить все российские визы в интересах национальной безопасности, потому что у Владимира Путина есть «тысячи» сторонников в Лондоне.

Андрей Седельников, бывший помощник бывшего агента КГБ Александра Литвиненко, убитого в Лондоне в 2006 году, предупредил, что, если британское правительство отступит и ничего не предпримет, он опасается, что «бомбы долетят и до Лондона».

Бывший помощник КГБ настоятельно призывает нового премьер-министра закрыть российское посольство в Лондоне. В мае Бориса Джонсона попросили наложить арест на имущество и банковские счета иммигрантов с необъяснимым богатством.

Подробнее о русско-украинской войне:

Джонсон посоветовал выслать из Великобритании тех, кто имел связи с посольством России в Лондоне, а также связи с лояльными Путину олигархами, за исключением тех, кто получил политическое убежище.

«Мы знаем этих людей, которые здесь живут, и штрафов для них нет», — ранее говорил Седльников.

«Они пытаются развратить британское общество», — добавил он.

Активист, возглавляющий лондонское оппозиционное движение Speak Up, заявил: «Все мы, родившиеся в России с российским паспортом, сами виноваты в том, что сейчас идет война, и мы ничего не можем сделать, чтобы ее остановить. Он она.

Многие сторонники Путина живут за границей, и я давно знаю, например, в Лондоне, что там тысячи сторонников.

«Официально они передумали и говорят, что против войны, но это неправда — большинство из них защищает свои деньги и свою хорошую, богатую западную жизнь.

«Они говорят, что передумали, но они просто хотят сохранить свои преступные деньги».

Седльников, который живет в Великобритании на политическом убежище, добавил: «Мы видим, что западные правительства не могут понять, хороший русский или плохой — возможно, было бы лучше прекратить визы.

«Министерство внутренних дел должно внимательно присмотреться к любому, у кого он есть в Великобритании».

«Я знаю много людей, у которых есть и российский паспорт, и британский паспорт — до 14 февраля они поддерживали посольство России и фонд «Русский мир», — добавил он.

В мае The Guardian сообщила, что Седиленков заявил, что британские юристы и финансисты, помогающие этим коррумпированным российским иммигрантам, должны понести суровые юридические наказания.

Он добавил: «В будущем установление отношений с русскими, поддерживающими фашистский режим, должно стать уголовным преступлением».

Он предупредил, что есть опасность, что такая акция может привести к русофобии в Великобритании.

Он сказал: Проблема в том, что есть то, что [many] Граждане России, поддержавшие преступный режим Путина. Их очень трудно найти, потому что их тысячи, а не 10, 100 или 700.

«Русское сообщество очень возмущено тем, что я говорю, потому что многие из них имеют какие-то связи с режимом Путина».

Он настоятельно призывает правительство закрыть российское посольство в Лондоне и «прекратить все связи с Россией».

«Теперь британское правительство должно сотрудничать с другими странами и смотреть в сторону Евросоюза», — добавил Седельников.

Я надеюсь, что новое правительство в сентябре проверит все санкции и сделает больше.

Они должны закрыть российское посольство здесь, в Лондоне. Все люди, которые там работают — не большинство — не дипломаты, они работают в службе безопасности.

Пора закрыть все связи с Россией и все визовые ограничения.

«Большинство российских компаний тоже должны закрыться».

Седников заключил: «С фашистской страной нельзя заключать сделки, Россия — фашистская страна.

Если Путин выиграет Украину, он двинется на запад, Польша и страны Балтии будут впереди, но бомбы долетят и до Лондона.

Правительство должно ввести больше санкций и закрыть все дыры, в которых могут прятаться путинские сторонники России. »