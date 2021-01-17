Критик Путина Алексей Навальный был арестован по возвращении в Россию

Алексей Навальный, лидер российской оппозиции и критик президента России Владимира Путина, был арестован после возвращения в Россию в воскресенье.

Давний критик режима президента России Владимира Путина чуть не умер после отравления в конце августа и последние пять месяцев оправлялся от покушения в Германии.

Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше.

Полиция арестовала известного кремлевского критика Алексея Навального по прибытии в московский аэропорт в воскресенье после того, как он вернулся в Россию из Германии впервые после отравления прошлым летом.

Это был первый раз, когда Навальный вернулся домой после отравления прошлым летом. Его самолет был перенаправлен в другой аэропорт в Москве в последнюю минуту – очевидная попытка властей помешать приему журналистов и его сторонников.

Его самолет должен был прибыть в аэропорт Внуково в Москве, но вместо этого приземлился в аэропорту Шереметьево в Москве. Рейс выполняла российская авиакомпания «Победа», принадлежащая государственному «Аэрофлоту».

Видный критик президента Владимира Путина Навальный был переведен в Берлин в августе прошлого года для оказания неотложной медицинской помощи после того, как он был отравлен, как показали немецкие тесты, нервно-паралитическим газом из Новичка.

«Это лучший момент за последние пять месяцев», – сказал он репортерам после того, как сел в самолет в немецкой столице, направлявшийся в Москву. «Я чувствую себя прекрасно. Наконец-то вернусь в свой родной город».

Он объявил о своем решении вернуться из Германии в среду, а через день администрация московской тюрьмы заявила, что сделает все возможное, чтобы арестовать его, как только он вернется, обвинив его в нарушении условий его условного тюремного заключения за хищение, дело 2014 года, которое, по его словам, является сфабрикованным.

Подробнее: Российские государственные СМИ призвали Трампа получить убежище в России после того, как он покинет свой пост

44-летний мужчина, который сел в самолет в последнюю минуту из машины, стоявшей на взлетной полосе, избегая таким образом других пассажиров, снизил риски возвращения домой.

Он сказал, что не верит, что его арестуют, назвав себя невиновным.

«Чего мне бояться? Что плохого со мной может случиться в России?» добавил он. «Я чувствую, что являюсь гражданином России с полным правом на возвращение», – добавил он.

Подробнее: Растут опасения, что Россия выйдет из Договора об открытом небе

Его сопровождали его жена Джулия, его пресс-секретарь и его адвокат.

Навальный, который надеется добиться успеха на парламентских выборах в сентябре, сталкивается с потенциальными проблемами в трех других уголовных делах, все из которых, по его словам, являются политически мотивированными.

Загадка для Кремля

Его возвращение ставит перед Кремлем дилемму: его тюремное заключение, риск протестов и дисциплинарные меры Запада, превратившие его в политического мученика. Или ничего не делать и рисковать выглядеть слабым в глазах кремлевских сторонников жесткой линии.

Оппозиционный политик, который говорит, что он почти выздоровел, говорит, что за его отравлением стоит Путин. Кремль отрицает свою причастность и заявляет, что не видел никаких доказательств отравления и может вернуться в Россию.

Навальный говорит, что Кремль его боится. Кремль смеется, называя его только «берлинским пациентом». Союзники Путина указывают на опросы общественного мнения, которые показывают, что российский лидер пользуется гораздо большей популярностью, чем Навальный, которого они называют блоггером, а не политиком.

Перед тем, как стало известно о переводе самолета в другой аэропорт, некоторые из его сторонников собрались в аэропорту Внуково в Москве, несмотря на лютый холод – погоду ниже 20 градусов по Цельсию и более 4500 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно в российской столице.

Репортеры Reuters видели несколько арестов в аэропорту, а ОМОН выпустил толпу, ожидающую приземления Навального.

В аэропорту было много полицейских с десятками полицейских грузовиков.

До воскресенья по крайней мере 2000 человек использовали страницу в Facebook, чтобы сказать, что они планируют быть там, в то время как 6000 других проявили интерес.

Прокуратура Москвы, которая заявила, что официально предупредила 15 организаций, поддерживающих ВМФ, заявила, что это мероприятие было незаконным, поскольку не было санкционировано властями.

(Обложка с Полиной Ивановой, Марией Цветковой, Эндрю Осборном, Марией Васильевой, Антоном Зверевым, Глебом Столяровым и Томом Палфортом; сценарий Эндрю Осборна; под редакцией Фрэнсис Керри и Правин Шар)