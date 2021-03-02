Критик Путина в изгнании заявил, что Трамп навредил мнению россиян об Америке

По словам одного из самых сильных критиков президента России Владимира Путина, президентство Дональда Трампа нанесло ущерб имиджу Соединенных Штатов среди простых россиян.
Михаил Ходорковский сказал NBC News в эксклюзивном интервью в Лондоне, что передача власти и беспорядки в Капитолии «нанесли удар по репутации Америки как морального лидера в мире, особенно в глазах российской общественности».
Бывший нефтяной магнат, считавшийся самым богатым человеком в России, также призвал президента Джо Байдена применить целевые санкции против ближайшего окружения Путина.
«Западным лидерам не следует иметь дело с Путиным как с лидером», – сказал 57-летний Ходорковский. «Они должны понять, что человек перед ними – босс мафии, тоталитарный правитель и крестный отец».
В прошлом году Путин упомянул Ходорковского, что “мошенник. “
Ходорковский был выслан из России в 2013 году после 10 лет тюремного заключения за мошенничество, уклонение от уплаты налогов и другие экономические преступления. Несколько международных правозащитных организаций заявили, что преследование стало политическим возмездием за его публичную критику Путина и его финансирование оппозиционных партий в парламенте и стало символом того, что критики называют неправомерным использованием Кремлем судов в политических целях. Его приговор подвергся критике со стороны США и Европы.
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После того, как Ходорковский занялся малым бизнесом в качестве студенческого коммунистического лидера в Москве во время перестроечных реформ Михаила Горбачева в конце 1980-х, Ходорковскому было еще за тридцать, когда он вышел из хаоса распада Советского Союза как один из самых богатых «олигархов» предшественника Путина Бориса Ельцина. .
Но его компания ЮКОС была разделена и продана, и большая часть ее досталась государственной нефтяной компании “Роснефть”, что позволило Кремлю восстановить свой контроль над большей частью нефтяного сектора страны.
Указывая на «разлад и раздробленность американского общества» и ложные обвинения в том, что выборы в США были сфальсифицированы, Ходорковский сказал, что Путин и его союзники использовали последние недели президентства Трампа для продвижения своего дела. Он добавил, что они воспользовались хаосом в Америке, чтобы дискредитировать американскую систему и похвалить ее.
Но он сказал, что четыре года правления Трампа показали, что институты США «очень сильны».
«Они сопротивляются даже таким популистам, как Трамп», – сказал он, добавив, что Путин «разрушил институты в России».
Ходорковский сказал, что недавних протестов против ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального будет недостаточно для смены режима.
44-летний Навальный был приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения в прошлом месяце после того, как московский суд преобразовал условный приговор по делу о мошенничестве в 2014 году на полный тюремный срок. Европейский суд по правам человека ранее считал приговор политически мотивированным.
Решение было принято через несколько дней после того, как тысячи людей были арестованы по всей России на митингах в поддержку Навального, который этим летом был отравлен и чуть не умер во время расследования коррупции в Сибири. Он был доставлен самолетом в Германию для лечения после того, как российские врачи не обнаружили признаков отравления.
Позже было установлено, что он был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок» советских времен, который, как утверждает Навальный, заказал Путин. Кремль отрицает свою причастность.
В воскресенье стало известно, что Навального перевели в исправительную колонию во Владимирской области, согласно заявлению Общественного наблюдательного комитета Москвы, который защищает права заключенных и имеет доступ к задержанным.
Российское государственное информационное агентство сообщило, что Навальный проведет свой срок в исправительной колонии № 2 в городе Покрове, в 60 милях к востоку от Москвы.
Ходорковский заявил, что мирные акции протеста не увенчаются успехом, если они попытаются отстранить Путина от власти. «Если они хотят сменить режим, они должны быть готовы к применению силы», – сказал он.
Ссылаясь на отравление Навального и смерть других видных оппонентов Путина, Ходорковский сказал, что он «полностью сдался» идее, что он также может стать мишенью.
Он сказал: «Я столкнулся с множеством рисков в своей жизни, я столкнулся с ними, и, может быть, при необходимости, я должен сделать это снова. У Путина есть ресурсы всей страны; если он решит меня отстранить, единственный вещь, которая, конечно, может спасти меня, – это Бог “.
Агентство Рейтер внесло свой вклад в этот отчет.