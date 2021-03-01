Критик Путина в изгнании заявил, что Трамп навредил мнению россиян об Америке

бывший Президент Дональд ТрампЕго время у власти подорвало имидж Соединенных Штатов среди простых россиян, по словам одного из самых сильных критиков президента России Владимира Путина.
Сдать власть и Capitol Riots«Он нанес удар по репутации Америки как морального лидера в мире, особенно в глазах российской общественности», – сказал Михаил Ходорковский NBC News в эксклюзивном интервью в Лондоне.
Бывший нефтяной магнат, считавшийся самым богатым человеком в России, также призвал президента Джо Байдена применить целевые санкции против ближайшего окружения Путина.
«Западным лидерам не следует иметь дело с Путиным как с лидером», – сказал 57-летний Ходорковский. «Они должны понять, что человек перед ними – босс мафии, тоталитарный правитель и крестный отец».
В прошлом году Путин упомянул Ходорковского, что “мошенник. “
Ходорковский был выслан из России в 2013 году после 10 лет тюремного заключения за мошенничество, уклонение от уплаты налогов и другие экономические преступления. Несколько международных правозащитных организаций заявили, что преследование стало политическим возмездием за его публичную критику Путина и его финансирование оппозиционных партий в парламенте и стало символом того, что критики называют неправомерным использованием Кремлем судов в политических целях. Его приговор подвергся критике со стороны США и Европы.
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После того, как Ходорковский занялся малым бизнесом в качестве студенческого коммунистического лидера в Москве во время перестроечных реформ Михаила Горбачева в конце 1980-х, Ходорковскому было еще за тридцать, когда он вышел из хаоса распада Советского Союза как один из самых богатых «олигархов» предшественника Путина Бориса Ельцина. .
Но его компания ЮКОС была разделена и продана, и большая часть ее досталась государственной нефтяной компании “Роснефть”, что позволило Кремлю восстановить свой контроль над большей частью нефтяного сектора страны.
Указывая на «разлад и раздробленность американского общества» и ложные обвинения в том, что выборы в США были сфальсифицированы, Ходорковский сказал, что Путин и его союзники использовали последние недели президентства Трампа для продвижения своего дела. Он добавил, что они воспользовались хаосом в Америке, чтобы дискредитировать американскую систему и похвалить ее.
Но он сказал, что четыре года правления Трампа показали, что институты США «очень сильны».
«Они сопротивляются даже таким популистам, как Трамп», – сказал он, добавив, что Путин «разрушил институты в России».
Ходорковский сказал, что недавних протестов против ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального будет недостаточно для смены режима.
44-летний Навальный был приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения в прошлом месяце после того, как московский суд преобразовал условный приговор по делу о мошенничестве в 2014 году на полный тюремный срок. Европейский суд по правам человека ранее считал приговор политически мотивированным.
Решение пришло через несколько дней Тысячи людей Их арестовывали по всей России на митингах в поддержку Навального, который был Токсичность Летом он чуть не умер во время расследования коррупции в Сибири. Он был доставлен самолетом в Германию для лечения после того, как российские врачи не обнаружили признаков отравления.
Позже выяснилось, что он был отравлен нервно-паралитическим газом еще в советские времена. НовичукЭто то, что, по словам Навального, приказал Путин. Кремль отрицает свою причастность.
В воскресенье стало известно, что Навального перевели в исправительную колонию во Владимирской области, согласно заявлению Общественного наблюдательного комитета Москвы, который защищает права заключенных и имеет доступ к задержанным.
Российское государственное информационное агентство сообщило, что Навальный проведет свой срок в исправительной колонии № 2 в городе Покрове, в 60 милях к востоку от Москвы.
Ходорковский заявил, что мирные акции протеста не увенчаются успехом, если они попытаются отстранить Путина от власти. «Если они хотят сменить режим, они должны быть готовы к применению силы», – сказал он.
Ссылаясь на отравление Навального и смерть других видных оппонентов Путина, Ходорковский сказал, что он «полностью сдался» идее, что он также может стать мишенью.
Он сказал: «Я столкнулся с множеством рисков в своей жизни, я столкнулся с ними, и, может быть, при необходимости, я должен сделать это снова. У Путина есть ресурсы всей страны; если он решит меня отстранить, единственный вещь, которая, конечно, может спасти меня, – это Бог “.
Агентство Рейтер внесло свой вклад в этот отчет.