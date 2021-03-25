Критик Путина Навальный обвинил тюрьму в отказе в медицинской помощи

Адвокаты лидера российской оппозиции Алексея Навального обеспокоены им Здоровье Власти обвинили его в намеренном отказе в медицинской помощи, из-за чего он испытывал сильную боль.

В начале этого месяца Навальный, известный как самый яростный критик президента Владимира Путина, прибыл в уголовную колонию примерно в 60 милях к востоку от Москвы, куда его отправили служить. Приговорен к двум с половиной годам лишения свободы Он получил суд, который широко раскритиковали как политический деятель.

Адвокаты Навального уже почти два дня пытаются дозвониться до него в исправительной колонии №2.

В четверг два адвоката, Вадим Купцев и Ольга Михайлова, заявили, что им наконец удалось встретиться с Навальным.

Копзев сказал, что Навальный страдает от сильной боли в спине, из-за которой ему трудно ходить, и что ему становится хуже, потому что власти не позволяют ему лечиться.

Два юриста отправили Официальные жалобы Который был доставлен Навальным в Федеральную пенитенциарную службу России, где он обвинил тюремную администрацию в умышленном лишении его медицинской помощи и лишении сна.

Навальный писал, что с конца февраля, когда он все еще находился в СИЗО в Москве, он испытывал «острую боль» в спине, но его просьбы о том, чтобы его осмотрел квалифицированный врач, были отклонены. Он сказал, что боль распространилась, что привело к онемению правой ноги.

Навальный сказал, что в прошлую пятницу прошел медицинское обследование, но ему не сообщили о диагнозе. Единственное лечение, которое он получил до сих пор, – это две таблетки ибупрофена.

«Мы видим классическую картину прогрессирования заболевания, связанного с защемлением нерва, при отсутствии надлежащего лечения», – писал Навальный.

Навальный также сказал, что его каждый час ночью будят охранники, которые зажигают ему в лицо факел, чтобы зафиксировать, что он все еще находится в своей постели. Он сказал, что эта практика равносильна «пытке бессонницей».

Навальный и его адвокаты требуют, чтобы ему разрешили немедленно связаться с врачом и прекратить лишение сна.

«Я не прошу администрацию колонии № 2 испечь мне торт», – написал Навальный. «Я требую, чтобы я полностью реализовал свое право на получение медицинской помощи».

Российские власти пока отрицают, что Навальному требуется дополнительная медицинская помощь. Ранее в четверг Федеральная пенитенциарная служба России объявила, что она провела медицинское обследование Навального в тюрьме и что его состояние «считается стабильным и удовлетворительным».

Навальный решил вернуться в Россию после того, как чудом сбежал от А. Отравление нервно-паралитическим газом прошлым летом Его семья сообщила, что его здоровье все еще страдает от этого.

Адвокаты Навального и его жены Юлии Навальной заявили, что Навальный до сих пор не разрешал им публично говорить о его проблеме со спиной и не хотел, чтобы они жаловались.

«Все, кто знает Алексея, знают, что он не будет жаловаться до конца. Он смирится и попытается пошутить», – Юлия Навальный Он написал в Instagram.

Но она сказала, что теперь просит своего мужа лечиться у врачей, которым он доверяет. Она сказала, что Путин сам должен освободить Навального.

«Я призываю к немедленному освобождению моего мужа Алексея Навального, который незаконно удерживал его в тюрьме. Он задержал его, потому что опасался политической конкуренции», – написала она.

Тюрьма, в которой содержится Навальный во Владимирской области, известна среди российских заключенных своей строгостью и часто лишает доступа адвокатов и родственников заключенных. Заключенные проводят большую часть дня на ногах и практически не имеют свободного времени. Об этом ABC News рассказали бывшие заключенные И другие СМИ.

Правозащитники заявляют, что отказ заключенным в адекватной медицинской помощи является обычным делом в российских тюрьмах. Заключенные могут уйти Недели, чтобы запросить медицинские анализы перед визитом к врачу.

Навальный несколько месяцев выздоравливал в Германии после отравления, в результате которого он впал в кому. 41-летний Навальный снова должен был научиться двигаться и пройти курс физиотерапии, но, похоже, он поправлялся. Однако его врачи сказали, что нервно-паралитический газ Новичка может вызвать повреждение нервов и другие проблемы со здоровьем.

Команда Навального недавно объявила о планах проведения новой уличной акции протеста весной этого года. Десятки тысяч человек присоединились к протестам Он пересек Россию в конце января после ареста Навального по возвращении в Москву. Но после двух недель интенсивных репрессий, в ходе которых были арестованы тысячи людей, организаторы Навального отменили любые дальнейшие уличные демонстрации, заявив, что движению необходимо сохранить свою силу и что было бы безответственно продолжать, когда стало ясно, что краткосрочные демонстрации не заставят Кремль . Освободить Навального.

Команда заявила, что придерживается другого подхода и не назначит дату новой акции протеста до тех пор, пока 500 000 человек не заявят о своем участии, зарегистрировавшись на веб-сайте, созданном группой Навального. По прошествии более двух дней На сайте указано, что зарегистрировалось около 247 000 человек. Участвовать в акции протеста.