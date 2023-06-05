Критик Путина нападает на тюремное начальство

МОСКВА — Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал в пятницу выдержки из своей переписки с начальниками тюрем, в которых подробно рассказывается о его циничных требованиях таких вещей, как бутылка самогона, балалайка и даже кенгуру. Его просьбы были отклонены.
Ответы тюремных чиновников, по-видимому, опубликованные его командой в его аккаунте в социальной сети, пришли после того, как с лета прошлого года он провел почти 180 дней в одиночной камере в исправительной колонии № 6 во Владимирской области к востоку от Москвы.
46-летний Навальный отбывает девятилетний тюремный срок после того, как его признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду — обвинения, как он утверждает, были сфабрикованы в связи с его усилиями по разоблачению коррупции в официальных органах и организации антикремлевских протестов. Он был арестован в январе 2021 года по возвращении в Москву после выздоровления в Германии от отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвинил Кремль.
«Когда сидишь в ШИЗО и мало развлекаешься, можно наслаждаться перепиской с администрацией», — написал Навальный, ведущий критик президента Владимира Путина.
Среди его отклоненных просьб были: мегафон, выданный заключенному в соседней камере, «чтобы он мог кричать громче», и присвоение другому заключенному, «убившему человека голыми руками», высший разряд по карате.
Ему также отказали из-за его просьб о слизи, табаке, самокрутках и балалайке. Но Навальный в частном порядке выразил свое циничное негодование по поводу отказа администраторов разрешить ему держать в камере кенгуру.
Политик сообщил, что заключенные могут держать домашнее животное, если это разрешает администрация тюрьмы.
«Я буду продолжать бороться за свое неотъемлемое право на владение кенгуру», — саркастически написал Навальный в своем посте в социальной сети.
Сегодня Навальному исполняется 47 лет, и его команда призывала к акциям протеста в его поддержку.
Московский суд назначил на 6 июня дату слушаний по новому делу Навального по обвинению в экстремизме, по которому он может остаться в тюрьме на 30 лет. Он также сказал, что следователь сказал ему, что он также предстанет перед военным судом по обвинению в терроризме, который может быть приговорен к пожизненному заключению.
Новые обвинения прозвучали на фоне подавления российскими властями инакомыслия на фоне боевых действий на Украине, которые Навальный подверг резкой критике.
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