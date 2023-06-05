Критик Путина нападает на тюремное начальство

МОСКВА — Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал в пятницу выдержки из своей переписки с начальниками тюрем, в которых подробно рассказывается о его циничных требованиях таких вещей, как бутылка самогона, балалайка и даже кенгуру. Его просьбы были отклонены.

Ответы тюремных чиновников, по-видимому, опубликованные его командой в его аккаунте в социальной сети, пришли после того, как с лета прошлого года он провел почти 180 дней в одиночной камере в исправительной колонии № 6 во Владимирской области к востоку от Москвы.

46-летний Навальный отбывает девятилетний тюремный срок после того, как его признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду — обвинения, как он утверждает, были сфабрикованы в связи с его усилиями по разоблачению коррупции в официальных органах и организации антикремлевских протестов. Он был арестован в январе 2021 года по возвращении в Москву после выздоровления в Германии от отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвинил Кремль.

«Когда сидишь в ШИЗО и мало развлекаешься, можно наслаждаться перепиской с администрацией», — написал Навальный, ведущий критик президента Владимира Путина.

Среди его отклоненных просьб были: мегафон, выданный заключенному в соседней камере, «чтобы он мог кричать громче», и присвоение другому заключенному, «убившему человека голыми руками», высший разряд по карате.

Ему также отказали из-за его просьб о слизи, табаке, самокрутках и балалайке. Но Навальный в частном порядке выразил свое циничное негодование по поводу отказа администраторов разрешить ему держать в камере кенгуру.

Политик сообщил, что заключенные могут держать домашнее животное, если это разрешает администрация тюрьмы.

«Я буду продолжать бороться за свое неотъемлемое право на владение кенгуру», — саркастически написал Навальный в своем посте в социальной сети.

Сегодня Навальному исполняется 47 лет, и его команда призывала к акциям протеста в его поддержку.

Московский суд назначил на 6 июня дату слушаний по новому делу Навального по обвинению в экстремизме, по которому он может остаться в тюрьме на 30 лет. Он также сказал, что следователь сказал ему, что он также предстанет перед военным судом по обвинению в терроризме, который может быть приговорен к пожизненному заключению.

Новые обвинения прозвучали на фоне подавления российскими властями инакомыслия на фоне боевых действий на Украине, которые Навальный подверг резкой критике.





Лидер российской оппозиции Алексей Навальный частично показан по телевидению, как видно из видеосвязи, предоставленной Федеральной службой исполнения наказаний России, в зале суда Мосгорсуда в Москве, Россия, в среду, 31 мая 2023 г. Заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный сказал в апреле / ​​апреле Ему предъявлены новые обвинения в экстремизме и терроризме, которые могут оставить его за решеткой на всю жизнь. (AP Photo/Александр Земляниченко.)





